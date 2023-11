Spaccate a Firenze, è un'emergenza: altri 4 colpi nella notte

Altre 4 spaccate la scorsa notte a Firenze, un problema divenuto difficile da eradicare.

Partendo con ordine, a mezzanotte un negozio di bigiotteria è stato assaltato con un tombino in Oltrarno, zona via Vanni. Un passante ha dato l'allarme, vedendo alcuni giovani sfondare la porta a vetri per poi fuggire. Non c'è stato bottino, secondo i carabinieri che hanno fatto i rilievi.

A seguire una pizzeria di via Nazionale ha subito lo stesso trattamento, ma i ladri sono riusciti a portare via 50 euro del fondo cassa prima di scappare per l'allarme in azione.

In piazza Indipendenza è stato un negozio di parrucchiere ad essere oggetto dell'attacco alle 5 di questa mattina. Il magro bottino è stato di 20 euro. Infine l'ultimo colpo al cinema Principe di piazza Libertà. Il furto è stato solo tentato perché i malviventi non hanno portato via niente.