Spezia, ufficiale l'esonero del fucecchiese Alvini

Massimiliano Alvini non è più l'allenatore dello Spezia. Il tecnico originario di Fucecchio è stato esonerato dopo la recente brutta partenza dei liguri nel campionato di Serie B. Appena retrocesso, lo Spezia aveva un organico per puntare alla promozione ma ha inanellato qualche passo falso nella primissima parte di stagione.

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali" si legge nel sito bianconero.

Per Alvini è il secondo esonero di fila in due stagioni. L'anno scorso, all'esordio in Serie A, venne cacciato dalla Cremonese nonostante le difficoltà per la salvezza con una rosa piuttosto modesta. Con le nuove norme della B, Alvini potrebbe trovare una nuova panchina in cadetteria entro il 20 dicembre.