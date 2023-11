Una vita per la bici: è scomparso a 60 anni Stefano Cecconi

E' scomparso ieri a 60 anni, dopo la ricomparsa di una malattia che pareva essere tornata sotto controllo, Stefano Cecconi, di Cerreto Guidi. Lavorava alla Neri Sottoli di Lamporecchio, avrebbe compiuto 61 anni a dicembre. Lascia la moglie, la figlia trentenne e la madre.

I funerali si terranno nella cappellina La passione di 'Cecco' era la bici, in particolare la mountain bike, su cui amava salire in sella e sistemare nella sua officina fatta in casa. Il gruppo di amici di due ruote Maverick ha voluto ricordare Stefano Cecconi all'indomani della dipartita, con l'affetto di chi lo ha sostenuto da sempre, anche negli anni delle difficoltà proprio per la malattia.

La salma è esposta presso la Cappellina della Misericordia di Cerreto Guidi fino alle ore 14,45 di giovedì 16 novembre. I funerali si terranno nel santuario di Santa Liberata alle 15 di giovedì.