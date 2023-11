Use Rosa battuta a Selargius: i motivi della sconfitta

I numeri non riescono mai da soli a spiegare le partite ma spesso aiutano, specie nel basket. Ed il 71-58 col quale l’Use Rosa Scotti torna dalla trasferta di Selargius pare uno di quei casi nei quali, quando arriva il foglio delle statistiche, non si può non notare come in quelle cifre ci sia tanta verità. Il 42 per cento dall’arco delle sarde contro il 14 delle empolesi dice già tanto e dentro c’è anche una prestazione sopra le righe di Ceccarelli che chiude con 27 punti, frutto di un 7/8 dalla distanza: chapeau. Se poi ci si mette qualche vecchio errore nel quale la Scotti ricade e le difficoltà legate al viaggio ecco che ce n’è abbastanza per spiegare dove stia il perché di questa sconfitta.

Mura e Manetti salutano il pubblico con Ceccarelli che si scalda subito con una tripla: 6-2. Villaruel e Miscenko impattano ed il primo allungo sul 12-6 è, manco a dirlo, di Ceccarelli. L’Use Rosa si riavvicina con Manetti ma nel finale incassa un mini-break di 4-0 ed al 10’ siamo 18-12. Patanè riapre le danze ma qui la Scotti accusa un passaggio a vuoto scivolando sul 30-19. La reazione è affidata a Stoichkova e Villaruel e, con questo andamento, si arriva al 34-30 di metà partita.

Al rientro in campo l’Use Rosa accusa un parziale pesante (24-14) quello che, numericamente, decide la partita. Ceccarelli e Granzotto firmano il 40-30 ed il libero di Manetti è troppo poco per fermare le sarde he danno un altro scossone volando sul 48-33 al 6’. Berrad a segno per il 58-41 e 4 punti di Miscenko chiudono la terza frazione: 58-44. Granzotto segna subito e, anche se l’Use Rosa trova una buona continuità a canestro, le distanze restano sempre piuttosto ampie: 62-48 dopo circa quattro minuti. Manetti mette il 62-50 ma in questa fase si segna troppo poco e, se a Selargius va bene, lo stesso non può dirsi per le biancorosse. Per tre, lunghi minuti nessuno a mette dentro e quando lo fa Berrad per il 65-50 comincia ad essere tardi per pensare ad una rimonta. Di Castellani il 65-53 ma alle padrone di casa, a quel punto, basta controllare per portare a casa la vittoria per 71-58. E domenica al Pala Sammontana arriva Mantova.

L'analisi di coach Cioni

Sono due i punti sui quali si concentra l’analisi di coach Alessio Cioni per commentare la gara che la sua Use Rosa Scotti ha perso sul campo di Selargius. “E’ difficile vincere le partite con questa differenza di percentuali – attacca – la prima parte è solo di numeri che parlano chiaro. Selargius ha fatto sempre canestro dalla lunga toccando ad un certo punto, nel terzo quarto, anche il 70% mentre noi abbiamo avuto una brutta serata al tiro. Detto questo, c’è da capire il perché. Non esiste che si lasci sola Ceccarelli in una simile serata al tiro, perdendola sempre in transizione. E non esiste che mi debba mettere nell’ultimo quarto box and one perché altrimenti continuiamo a perderla. Questo significa mancanza di attenzione e che nei momenti di difficoltà perdiamo la bussola. La partita è girata all’inizio del terzo quarto, fase nella quale è vero che eravamo sotto, ma appena di 4. Noi abbiamo sbagliato due tiri aperti mentre loro li hanno messi. A quel punto abbiamo iniziato a buttare via palloni in modo banale e, allo stesso tempo, continuando a perdere la sola di loro che faceva canestro. Questo vuol dire che dobbiamo lavorare molto anche e soprattutto mentalmente. Nel parziale finale, quando ci siamo messe faccia a faccia su Ceccarelli, in attacco abbiamo perso palloni mancando di concretezza. Sicuramente c’è da lavorare tanto per capire il perché di questo rendimento altalenante. La cosa che poi mi preoccupa tanto è che abbiamo poco tempo per preparare la prossima partita con Mantova e per lavorare su cosa abbiamo fatto di sbagliato”.

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS - USE ROSA SCOTTI 71-58

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS

Reani, El Habbab 9, Mura 8, Pandori, Berrad, Granzotto 7, Valenti ne, Ceccarelli 27, Lapa ne, Corongiu ne, Pavrette 12, Poddighe ne. All. Righi

USE ROSA SCOTTI

Castellani 7, Ruffini 1, Patanè 6, stoichkova 11, Merisio 2, Avonto, Villaruel 8, Manetti 14, Antonini, Miscenko 9. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Spinelli di Cantù e Tomasello di Origgio

Parziali: 18-12, 34-30 (16-18), 58-44 (24-14), 71-58 (13-14)

Le statistiche della partita:

https://www.legabasketfemminile.it/MatchStats.aspx?ID=301&MID=52058

Fonte: Use Basket Empoli