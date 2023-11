Viola Bichi, tra i big della danza latina: San Casciano plaude la ballerina ventenne

Si chiama Viola Bichi ed è sancascianese la ballerina ventenne che si è appena aggiudicata il titolo di vice campionessa ai mondiali di latin show disputati in Macedonia. È arrivato pochi giorni fa uno dei più importanti riconoscimenti del percorso artistico della ballerina. La giovane chiantigiana, studentessa al secondo anno della facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Firenze, si è assicurata il podio mondiale come vice-campionessa all'IDO World Championship Couple Dance 2023 (Skopje - Nord Macedonia) adult 1. E sempre al mondiale IDO è riuscita a guadagnarsi la semifinale nel latin style adult 1.

“Con lo spettacolo “Dr Jekyll e Mr Hyde”, latin show basato sull'omonimo romanzo del XI secolo di Stevenson, e il quarto posto ai campionati assoluti 2023 - dichiara il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi - Viola Bichi, brillante, talentuosa e determinata, offre un grande esempio alle sue coetanee, la passione per la danza che nutre da anni le ha tracciato una strada importante che oggi è culminata con l'ingresso ufficiale nella nazionale italiana latin show”.

A venti anni Viola, che da grande vuole fare il chirurgo, ha già collezionato numerosi traguardi. Nelle danze di coppia, prima di iniziare le danze coreografiche, Viola Bichi è stata due volte vice campionessa italiana nella combinata 10 balli (danze standard e latine americane) ai Campionati italiani di categoria. Negli ultimi anni, nelle gare di ballo con danze coreografiche, la giovane è emersa con lo show "L'Inferno di Dante" che le ha permesso di aggiudicarsi la medaglia d'argento ai Campionati Intercontinentali IDO 2021 adult1. È stata inoltre campionessa regionale 2022 over17 A ottenendo la medaglia di bronzo agli Italiani di Categoria nel 2022 over17 A. Con l'ipnotico show “Dr Jekyll e Mr Hyde” ha conquistato le vette internazionali occupando il quarto posto ai Campionati italiani assoluti 2023 in over17 U. Il talento di Viola ha fruttato inoltre il titolo di vice campionessa regionale 2023 over17A e il quarto posto ai Campionati italiani di categoria 2023 in over17 AS.

“Siamo fieri e orgogliosi dei risultati che la nostra concittadina ha raggiunto nella dimensione agonistica e della grinta che trasmette al mondo sportivo e a tutta la nostra comunità – conclude il sindaco - a lei e alla sua famiglia rivolgiamo le nostre più calorose congratulazioni e l’augurio che il percorso intrapreso possa garantirle nuove soddisfazioni ed essere costellato dei successi agognati”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino