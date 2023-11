A Firenze flash-mob 'SOS - salviamo il servizio sanitario nazionale'

Sabato 18 novembre 2023, alle 9.30, un Flash-mob aprirà una giornata dedicata alla salute con la mobilitazione "SOS - salviamo il servizio sanitario nazionale" in piazza SS Annunziata.

Dalle 9.45 l'evento proseguirà a Palazzo Medici Riccardi in Sala Luca Giordano, ingresso da via dei Ginori 10, con la presentazione e sottoscrizione del Patto “Insieme per la salute di tutti”.

Saranno presenti i componenti della “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie” oltre al Presidente delegato Nicola Armentano, agli assessori regionali Serena Spinelli e Simone Bezzini, alla Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze Betti Giusti e ai rappresentanti di associazioni in seno al Consiglio regionale dei cittadini per la salute.

La proposta del Patto viene dall’organismo del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze che riunisce gli ordini professionali dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità, con l'appoggio anche di alcune associazioni del Consiglio dei Cittadini per la Salute che condividono il documento: Avo Firenze Adv, Cittadinanzattiva Toscana APS, Working Class Hero Odv.

Fanno parte della Consulta i seguenti organismi: Ordine degli Assistenti Sociali Regione Toscana, Ordine dei Biologi Regione Toscana e Regione Umbria, Ordine dei Chimici e dei Fisici Regione Toscana, Ordine dei Farmacisti di Firenze, Ordine dei Fisioterapisti Fi-Ar-Lu-Ms-Pt-Po, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, Ordine dei Medici Veterinari di Firenze e Prato, Ordine degli Psicologi Regione Toscana, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Pistoia, Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione di Firenze, Università Degli Studi Di Firenze - Scuola di Scienze della Salute Umana.

Programma della giornata:

ore 9.30-9.45 - Flash mob "Insieme per la salute di tutti" Piazza Santissima Annunziata, Firenze

ore 9.45-10.15 - Presentazione del Patto "Insieme per la Salute di tutti", Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi, Firenze

saluti istituzionali, interventi Consulta e della Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze

ore 10.15-10.45 - Interventi Ordini Professioni Sanitarie e Sociosanitarie

ore 10.45-11.15 - Interventi Assessori Regionali alla Salute e al Sociale

ore 11.15-11.45 - Dibattito

ore 11.45-12.00 - Sottoscrizione del Patto e chiusura lavori

ore 9.45-12.00 - trasmissione in diretta degli eventi, attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini presso Giardino degli Aranci, Palazzo Medici Riccardi, Firenze

Link al Video di Florence TV utilizzabile da canali sociali e video:

https://www.youtube.com/watch?v=0ZPCFqKHsuw

Fonte: Città Metropolitana di Firenze