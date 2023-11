A Pietrasanta la prima edizione del 'Festival del Giallo'

La collana dei Gialli Mondadori festeggia 94 anni e la celebre casa editrice le rende omaggio con una tre giorni di eventi ed una mostra. Dal 24 al 26 novembre Pietrasanta diventa capitale di uno dei generi letterari più amati dai lettori ospitando nel Chiostro di Sant’Agostino la prima edizione del “Festival del Giallo”. Il ricco calendario di incontri vedrà protagonisti i maggiori autori contemporanei di gialli: Maria Elisa Aloisi, Francesco Caringella, Gian Mauro Costa, Piero d'Ettorre, Dario Ferrari, Franco Forte, Diego Lama, Carlo Lucarelli, Loriano Macchiavelli, Antonio Manzini, Stefano Nazzi, Ben Pastor, Alessandro Perissinotto, Lavinia Petti, Piergiorgio Pulixi, Paolo Roversi, Sara Vallefuoco, Valerio Varesi, Natasha Stefanenko, Nora Venturini. Inoltre, il 24 novembre, alle ore 18, alla presenza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti e del curatore Franco Forte, sarà inaugurata la Mostra del Giallo Mondadori, che rimarrà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024 (ingresso gratuito; orari: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). L’esposizione ripercorrerà tutte le tappe della crescita della collana dei Gialli, fin dal suo esordio nel 1929, con la riproduzione delle prime quattro copertine che inaugurarono I Libri Gialli, passando attraverso le varie tappe che hanno portato il Giallo Mondadori in libreria.

“Possiamo dire che, con questo appuntamento più che prestigioso – commenta il sindaco e assessore alla cultura di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – giunge al culmine quel percorso di accreditamento che abbiamo intrapreso anche per l'arte della scrittura e, soprattutto, la diffusione della buona pratica del leggere. Siamo partiti, attraverso la nostra biblioteca comunale, dal ‘Patto della lettura’ e il riconoscimento ministeriale di ‘Città che legge’; a giugno abbiamo ospitato il festival letterario ‘Parole ad Arte’, con autori e grandi case editrici che hanno curato, in piazza Duomo, letture e presentazioni. Oggi, grazie all'iniziativa di Nadia Focile, responsabile eventi del Gruppo Mondadori e al lavoro degli uffici cultura e turismo, accogliamo il ‘Festival del Giallo Mondadori’: un focus d'eccellenza su uno dei più apprezzati generi letterari di sempre ma, soprattutto, il punto di valore, per Pietrasanta, di essere stata scelta da chi, come Mondadori, ne ha fatto un marchio di fabbrica riconosciuto nel mondo”.

Incontri in programma:

Venerdì 24 novembre

· Inaugurazione Mostra del Giallo Mondadori, Chiostro di Sant'Agostino - Sala del Capitolo

ore 18.00 con il Sindaco Alberto Stefano Giovannetti e Franco Forte (curatore mostra)

· Antonio Manzini (manca il luogo) ore 19.00 con Francesco Anzelmo Anteprima nuovo romanzo

· Loriano Macchiavelli e Carlo Lucarelli, ore 21.00 con Luigi Belmonte Il futuro del Giallo

Sabato 25 novembre

· Dario Ferrari, ore 11.00 con Marilena Rossi e Andrea Geloni Un commissario (viareggino)

aspirante giallista

· Franco Forte e Ben Pastor, ore 15.00 con Luigi Belmonte Il Giallo nella storia, la storia

nel Giallo

· Piergiorgio Pulixi, Gian Mauro Costa e Nora Venturini, ore 17.00 con Giordano Aterini

L'investigazione è donna

· Lavinia Petti, Natasha Stefanenko e Sara Vallefuoco, ore 19.00 con Marilena Rossi

Donne in Giallo, le scrittrici

· Francesco Caringella, Maria Elisa Aloisi e Carlo Lucarelli, ore 21.00 con Franco Forte

La giustizia nel Giallo

Domenica 26 novembre

· Valerio Varesi, Paolo Roversi e Diego Lama, ore 11.00 con Giordano Aterini I vecchi commissari

· Stefano Nazzi e Carlo Lucarelli, ore 15.00 con Igor Pagani La logica del crimine

· Alessandro Perissinotto e Piero d'Ettorre, ore 17.00 Introduce Linda Fava, letture e interventi musicali Il Giallo va in scena "Le regole del Legal Thriller secondo Giacomo Meroni"