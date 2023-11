Al via la Coppa David, il primo torneo di calcio a Firenze degli studenti delle superiori

Sette mesi di sfide sui campi di calcio che vedranno protagonisti gli studenti delle scuole superiori di Firenze. La prima edizione della 'Coppa David' scatterà il prossimo 20 Novembre e si concluderà a maggio del prossimo anno. A presentare il torneo, questa mattina in Palazzo Vecchio, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il consigliere del Comune di Bagno a Ripoli Corso Petruzzi, Giulio Mugnai, presidente dell'Associazione Giovani Wannabe e Matteo Baldanzi, Founder di Ecosum srl.

La manifestazione è curata da Giovani Wannabe APS, associazione fiorentina nata per promuovere attivamente la crescita personale e sociale dei giovani, unendoli e sostenendoli nella realizzazione di progetti nell'ambito dell'innovazione sociale. La 'Coppa David', ha il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli, e vuole essere un'esperienza che promuove valori fondamentali come lo spirito di squadra, la lealtà e la solidarietà tra gli studenti.

"Coppa David va oltre il semplice gioco - hanno spiegato gli organizzatori - la nostra missione è promuovere lo sviluppo personale, la formazione caratteriale e l’inclusione attraverso lo sport. Ogni partecipante è incoraggiato a coltivare valori che saranno fondamentali per il proprio futuro. Il torneo prevede 50 partite che le quindici scuole partecipanti, suddivise in tre gironi, affronteranno ogni domenica, durante l’intero anno scolastico. Tutte le scuole avranno la possibilità di competere per un trofeo in pieno stile europeo con un sapore tutto fiorentino".

Quindici le scuole che gli studenti rappresenteranno: liceo Galileo, liceo Michelangiolo, liceo Da Vinci, liceo Rodolico, International School of Florence, Victor Hugo - Sacro Cuore, istituto Gobetti - Volta, liceo Gramsci, liceo Machiavelli, educandato Poggio Imperiale, liceo Castelnuovo, liceo Pascoli, istituto Peano, istituto Santa Maria degli Angeli e istituto Scolopi.

La partita inaugurale si terrà alla 18.30 di domenica 19 novembre all'Us Affrico e vedrà contrapposte le squadre del Pascoli e degli Scolopi. A seguire si terrà Gramsci contro Machiavelli, una delle partite più sentite del torneo.

"I giovani saranno protagonisti del torneo, il primo a Firenze, anche come organizzatori - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - la Coppa David, oltre a promuovere lo sport in maniera positiva, rappresenta anche un'occasione d'incontro per le scuole superiori. Da una recente indagine che abbiamo commissionato è emerso che a fronte di una forte propensione alla pratica sportiva è elevato il tasso di abbandono tra gli adolescenti: questo torneo sarà, quindi, un'ottima opportunità per permettere a tanti di appassionarsi nuovamente al calcio e, in generale, allo sport".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa