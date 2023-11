Alluvione Campi Bisenzio, raccolta fondi per non far chiudere la storica enoteca

“Il 2 novembre il nostro negozio di prodotti alimentari e vino ‘Enoteca Bar Rolando’, punto di riferimento nella comunità di Campi Bisenzio, è stato colpito da una potente alluvione che ha distrutto completamente i nostri locali”.

Sulla piattaforma GoFundMe, dove sono partite decine di raccolte per le famiglie e le attività toscane che hanno subito danni dalle piogge di due settimane fa, sono stati raccolti 8.400 euro per la storica enoteca.

“Da trentacinque anni - scrivono gli organizzatori - la nostra attività è stata gestita con amore e dedizione dai fratelli Roberto e Gianni Colzi (e dalla nonna Mara). Abbiamo fatto grandi sacrifici per offrire ai nostri clienti prodotti di qualità, selezionati con cura e passione. Il nostro negozio era diventato un luogo di incontro per gli amanti del vino e del cibo”.

“Oggi - spiegano - ci troviamo di fronte a una scelta difficile: senza aiuti esterni saremo costretti a chiudere le porte dell'attività. Le spese necessarie per rimettere in piedi il negozio sono oltre le nostre possibilità economiche attuali. Ma noi non siamo pronti ad arrenderci”.

“Abbiamo bisogno del vostro sostegno - continuano - per poter coprire le spese di restauro e per acquistare nuovi mobili e attrezzature. Ogni donazione, per quanto piccola, farà la differenza”.

“Con il vostro supporto - concludono - potremo rimetterci in piedi e continuare a diffondere questa passione nella nostra comunità”.

La pagina speciale creata da GoFundMe con le campagne nate dopo il maltempo in Toscana è raggiungibile al link https://gfme.co/emergenza-maltempo