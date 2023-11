Alluvione Toscana, dalla PROCIV-Arci di Castelfiorentino un grazie a chi ha contribuito ad aiutare

Le grandi piogge cadute in Toscana hanno portato rapidamente all’emergenza nazionale per la nostra regione, ampie zone sono purtroppo finite sotto l’acqua portando sgomento e sconforto nella popolazione: Campi Bisenzio, Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi, Prato, la Garfagnana e tante altre città e paesi in tutte le province sono state colpite dagli eventi metereologici di inizio Novembre.

La macchina della protezione civile subito in moto ha iniziato nell’immediato ad inviare squadre con idrovore e pompe ad immersione per riuscire a salvaguardare ed aiutare i paesi colpiti. Instancabili volontari con divise di diverso colore ma con un solo cuore in comune si sono alternati giorno e notte per supportare la popolazione colpita, tanto è stato fatto ed ancora tanto andrà fatto per riuscire a tornare alla normalità, ma fino a quando tutto non sarà sistemato il sistema del volontariato della protezione civile continuerà ad essere presente nelle zone colpite e ad aiutare chi ancora versa in condizioni di emergenza.

I volontari ci sono e sono presenti, ma un grande plauso va fatto a coloro che non si vedono, ma che contribuiscono ad aiutare inviando sul posto tramite le associazioni aiuti mirati, questo mondo che resta un po' nell’ombra e non sempre viene ricordato a dovere è invece il motore che permette di mantenere ben funzionante la macchina degli aiuti.

La popolazione è sempre in prima fila per portare aiuti con materiale per pulire, cibo, prodotti per l’infanzia e tutto ciò che negli appelli viene richiesto, dietro però ci sono quegli enti, quelle ditte che contribuiscono fattivamente ad inviare sul posto il materiale necessario per superare le emergenze, da qui che arrivano pale, spingiacqua, carriole, stivali guanti, prodotti per pulire, ma anche oggetti ben più grandi come idrovore, pompe ad immersione, gruppi elettrogeni, idropulitrici tutto materiale che permette una maggiore azione concreta anche con tempi molto più veloci che permettono ai volontari di aiutare quante più famiglie possibili, poiché il ridare una abitazione vivibile è il primo passo per il ritorno alla normalità.

Ci teniamo così a ringraziare tutte quelle attività che si sono mosse per fornire alle zone colpite quanto necessario per affrontare la grave emergenza che ha colpito la nostra Toscana:

Contacto s.r.l.

Sowhat s.r.l.

Jets SPA S.B.

Wallabi s.r.l.

J02 s.r.l.

Mugnaini s.r.l.

Salumificio Pasquinucci s.r.l.

Locci Agricoltura

Polisportiva “ì Giglio”