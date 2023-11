Due giorni tra i Lego, ecco Bricks in Florence Festival

Due giorni per immergersi nel magnifico mondo dei mattoncini LEGO, tra creazioni originali realizzate da decine di AFOL (Adult Fan of LEGO®) provenienti da tutta Italia e dall’estero. Diorami spaziali, opere fantasy, città in miniatura o a misura di omino LEGO, mezzi meccanici motorizzati, sculture tridimensionali, mosaici e riproduzioni artistiche, omaggi alla cultura pop e tanto altro.

Un’edizione con protagonista l’iconica paperella costruita con soli 6 mattoncini LEGO – presente sul manifesto - che fa da filo conduttore a tutta la manifestazione, passando da opere dedicate a attività a tema. I visitatori potranno assemblare una loro versione della papera creata con i nostri mattoncini ‘fuori misura’ e pubblicarla online per partecipare a una iniziativa speciale del festival. Con 6 mattoncini è infatti possibile realizzare decine di migliaia di combinazioni diverse dimostrando così che siamo tutti creativi e che ognuno di noi ha una visione diversa per la propria papera. Una papera esclusiva vi aspetta al centro della grande esposizione.

Tra le opere presenti a Bricks in Florence Festival, la riproduzione della Canestra di frutta di Caravaggio (Germana Boni), alcuni edifici storici italiani tra cui un Ponte Vecchio di oltre 2 metri (Lorenzo Vezzi), un'armatura Samurai realmente indossabile (Andrea Montuori), la riproduzione del set della famosissima serie RAI Mare Fuori (Enrico e Leonardo Cubello), alcuni complementi d'arredo, come una serie di lampade (Alessandro e Nicolò Barbini), oltre alla consuete gallery fotografiche quest'anno accompagnata dalla storia de “Il Piccolo Principe” (Fabio Broggi) raccontata attraverso i mattoncini LEGO®”.

A questa sesta edizione di Bricks in Florence Festival torna anche la Galleria Giovani Costruttori, amata e richiestissima da tutto il pubblico, che permette di dare risalto alla creatività di tutti i bambini tra 6 e 12 che avranno così modo di esporre le proprie opere accanto a quella dei mastri costruttori di BiFF. Per la prima volta, inoltre, arriva il nuovo ToscanaBricks AFOL Launch Pad, la nuova sezione della Galleria Giovani Costruttori, trampolino di lancio per i ragazzi da 13 anni in su, futuri, speriamo, espositori di Bricks in Florence Festival.

Tante le attività dedicate ai visitatori, come i laboratori di costruzione guidata a tema mosaico, a cura di Cooperativa ICHNOS, le gare di Speed Building tematiche ed il laboratorio Minecraft. Presente anche l’iniziativa Fairy Bricks per donare scatole LEGO ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane grazie alle donazioni del pubblico.

Infine i visitatori potranno trovare set, rarità, elementi sfusi e mini-figure, abbigliamento, libri - e non solo- nei negozi specializzati presenti in mostra.

Fonte: Ufficio Stampa