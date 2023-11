Cade ringhiera all'ingresso di scuola, ferito alla testa bimbo di 5 anni

Un bimbo di 5 anni è rimasto ferito per il distacco di un'inferriata all'ingresso della scuola Carducci di viale Ugo Bassi. Il fatto è accaduto questa mattina. Il bimbo è stato colpito in testa e poi trasferito in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer. Ora si trova in osservazione. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.

I commenti

"I nostri bambini - dichiara l’ex candidato Sindaco di Firenze Roberto De Blasi - non possono correre rischi per una non funzionale manutenzione programmatica dei plessi scolastici.

Dalle informazioni che abbiamo pare che sul posto sia intervenuta una ambulanza per soccorrere un alunno oltre ai vigili del fuoco e si spera che nessuno si sia fatto male.

Fino a quanto si devono sopportare incidenti di questo tipo?

Chi è responsabile della vigilanza e della realizzazione delle verifiche delle nostre scuole deve dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario, non ci sono scuse.

Lunedì in consiglio - conclude De Blasi - presenterò domanda di attualità sullo stato di cura e manutenzione dei nostri plessi scolastici".