Passerella sull'Agliena a Certaldo, il clima e i lavori di Acque hanno ritardato l'installazione

Il cantiere per la demolizione e ricostruzione della passerella pedonale sul torrente Agliena a Certaldo, avviato nel mese di giugno, rappresenta un importante intervento per garantire la sicurezza e l'adeguamento alle norme vigenti. L'operazione è resa necessaria per motivi sia statici che sismici, assicurando un collegamento pedonale sicuro tra via Trento e via B. Ciari.

Il progetto, dal valore complessivo di 560.000 euro, è finanziato principalmente con fondi dell'Unione Europea, nell'ambito del progetto Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo permetterà di dotare la passerella di caratteristiche strutturali all'avanguardia, conformi agli standard di sicurezza più recenti.

I lavori del cantiere continuano, tuttavia sono momentaneamente interrotti dalle forti piogge che hanno reso impraticabile l'alveo. Inoltre il posizionamento impreciso di una tubazione dell'acquedotto da parte di Acque ha richiesto l'intervento dell’azienda per la rilocazione della stessa, una procedura che è attualmente in corso. Questo imprevisto ha contribuito alla temporanea sospensione delle attività sul cantiere.

Attualmente, la passerella è stata costruita e completata, pronta per l'installazione. Prima di diventare completamente operativa, prossimamente saranno eseguite alcune fasi preparatorie e la verniciatura, che sarà eseguita da un'impresa di Certaldo.

Si prevede che, a partire dalla prossima settimana, con le condizioni meteorologiche migliorate e la risoluzione della questione della tubazione, i lavori possano riprendere regolarmente.

"Siamo consapevoli dei disagi che si vengono a creare quando si attuano certi interventi - ha rimarcato il sindaco Giacomo Cucini -, ma chiediamo comunque un po' di pazienza ai cittadini, che possono contare su percorsi alternativi più lunghi attraverso il ponte di via Romana e il ponte di viale Fabiani. Affrontare le sfide attuali richiede un impegno collettivo. La trasformazione della nostra comunità è un obiettivo ambizioso, e insieme possiamo rendere Certaldo ancora più bello e funzionale per tutti noi".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa