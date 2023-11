Contributi al settore sportivo, i criteri per il 2024 a Firenze

Via libera, da parte della giunta, alla delibera dell'assessore Cosimo Guccione che fissa i criteri prioritari per la valutazione delle domande di contributo economico nel settore sportivo per il 2024.

"Nell'individuazione delle dieci priorità del nuovo bando - ha spiegato Guccione - siamo partiti dai risultati dell’indagine sulla pratica sportiva finalizzata alla realizzazione del piano strategico dello sport. Dall'indagine erano emerse, tra l’altro, una serie di criticità: ad esempio che a fronte di una forte propensione alla pratica sportiva, con tassi superiori alla media nazionale, è elevato il tasso di abbandono tra gli adolescenti. Inoltre la pratica sportiva tra gli adolescenti e i giovani è scarsamente percepita e incentivata da motivazioni connesse con il benessere psicofisico, con conseguente facile abbandono". "E di queste criticità - ha aggiunto l'assessore allo sport - abbiamo quindi tenuto conto al momento di stabilire i criteri per la concessione dei contributi".

Tra le priorità ci sono "l'organizzazione di attività sportive e motorie indirizzate a soggetti deboli e svantaggiati" e "l'accoglienza di persone con disabilità negli impianti comunali con istruttori qualificati". A queste si aggiungono la programmazione di iniziative "collegate al miglioramento del benessere psicofisico dei giovani" o "per contrastare l’abbandono della pratica sportiva in età adolescenziale" e, di conseguenza, "incentivare l’avvicinamento allo sport in questa fascia d’età". E, infine, l'organizzazione di eventi collegati "al Grand Départ del Tour de France 2024 da Firenze" o "all’anno olimpico 2024".

"L'accesso allo sport di base è un diritto per tutti - ha concluso Guccione - vuol dire integrazione e partecipazione e vuol dire salute e qualità della vita, a partire dai più giovani".

La valutazione delle domande e l’individuazione dei beneficiari sarà effettuata da un'apposita commissione tecnica. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il 2024 è il 15 dicembre 2023.