Donazioni di sangue a Siena, con il volontariato firma anche Mps

Banca Monte dei Paschi di Siena è la prima grande azienda del territorio che aderisce al protocollo sulle donazioni di sangue dell’Aou Senese, insieme alle associazioni di volontariato del territorio senese che operano nel settore, ANPAS, AVIS, Fratres e Gruppo Donatori Sangue delle Contrade. La firma del protocollo è avvenuta nella sede storica della Banca, a Rocca Salimbeni, alla presenza di Roberto Coita, Chief Human Capital Officer, e Fiorella Ferri, Chief Safety Officer, per Banca MPS, del professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese e dei referenti delle associazioni territoriali.

Obiettivo del protocollo è sensibilizzare i dipendenti di Banca MPS che risiedono nei comuni limitrofi a Siena sull’importanza della donazione del sangue, con iniziative di informazione ad hoc e percorsi dedicati alla donazione attraverso un filo diretto con il Centro emotrasfusionale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, in modo da agevolare chi vuole diventare donatore e compiere un gesto di altruismo verso il prossimo, dedicando anche attenzione alla propria salute.

«Ringraziamo l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena e le associazioni di volontariato territoriali per averci coinvolto in questa importante iniziativa – ha dichiarato Roberto Coita, Chief Human Capital Officer di Banca MPS – con cui la nostra banca conferma la vicinanza alla comunità, in particolare a quella senese a cui è rivolto questo protocollo».

«Ringrazio Banca MPS per aver aderito alla nostra proposta e aver dimostrato grande sensibilità sul tema – commenta il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta -. L’attenzione alla donazione di sangue da parte di un grande gruppo bancario e la firma congiunta del protocollo ci motivano ancora di più a continuare sulla strada delle collaborazioni e delle intese istituzionali, soprattutto con chi ha una presenza importante sul territorio e può dare un esempio virtuoso di collaborazione per tutta la comunità senese».

«Banca Monte dei Paschi di Siena è sempre stata un punto di riferimento fondamentale per la nostra città e il suo territorio – dichiarano congiuntamente le associazioni di volontariato territoriali per la donazione del sangue -. Siamo molto contenti di questa ulteriore vicinanza e attenzione a un tema di così rilevante interesse pubblico, qual è la donazione del sangue, un modo per essere ancora più vicini alla città con sensibilità e spirito solidaristico. Questo protocollo permette di dare un supporto importante a Siena e a tutto il sistema della donazione del sangue, considerando anche che il bisogno di sangue e dei suoi componenti è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e di cure sempre più numerose e nuove».

Donare il sangue è un gesto semplice. Per chi non ha mai donato il primo passo è prendere un appuntamento per effettuare una prima visita di idoneità al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Ogni cittadino lo può fare autonomamente, ma può anche rivolgersi (per aiuto e consulenza) alle associazioni di volontariato del territorio che operano nel settore: ANPAS, AVIS, CRI, Fratres e Gruppo Donatori Sangue delle Contrade.