Fibra ottica a Certaldo, 10 giorni di intervento su via Roma e dintorni

Da lunedì 20 novembre inizieranno i lavori per la fibra ottica a Certaldo, a cura di Open Fiber. L’intervento si protrarrà per una decina di giorni, interessando principalmente la zona di Via Roma e del Teatro Boccaccio.

Questo progetto si propone di modernizzare la connettività internet nel centro urbano, portando la fibra ottica in un'area strategica della città. I lavori, in parte interrati e in parte aerei, rappresentano un investimento significativo per garantire una rete ultraveloce e affidabile.

La scelta di adottare la fibra ottica è determinata dalla sua capacità di offrire una maggiore larghezza di banda rispetto ai tradizionali cavi in rame. La fibra ottica trasmette infatti dati attraverso la luce, consentendo di trasportare segnali a velocità notevolmente superiori e con una distorsione molto inferiore. Questo si traduce in una connessione internet più veloce e stabile per residenti e attività commerciali nella zona coinvolta.

Gli scavi interrati e le installazioni aeree saranno eseguiti con la massima attenzione per minimizzare i disagi per i residenti e i commercianti.

La connettività in fibra ottica fornita da Open Fiber è in grado di raggiungere una velocità di 10 Gigabit al secondo, dimostrando le straordinarie capacità della tecnologia FTTH.

Inoltre, va sottolineato l'aspetto cruciale della sostenibilità ambientale associato a questa tecnologia. I cavi in fibra ottica, infatti, presentano un consumo energetico inferiore, contribuendo a ridurre l'emissione di anidride carbonica e il rilascio di calore nell'ambiente.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa