Fibro mia ma te la regalerei, si ride e si riflette nella serata a San Casciano

Si è riempita di cittadine e cittadini, interessati a saperne di più sulla fibromialgia, la sala conferenze “Lucia Bagni” della biblioteca comunale di San Casciano in Val di Pesa dove alcuni giorni fa si è tenuto uno spettacolo-convegno organizzato dall’Associazione Italiana Fibromialgica odv di Forte dei Marmi. L’associazione ha proposto la videoproiezione della commedia “Fibro mia ma te la regalerei”, una rappresentazione ironica, ideata dalla dottoressa Laura Bazzichi, che ha visto l’interpretazione di Lora Santini, Antonio Mecchieri, Giusy Fabio, Francesca Lucacchini, attori della Compagnia Teatrale “La Versilia in bocca”. In molti hanno assistito alla proiezione che ha raccontato in chiave sarcastica la vita quotidiana di una paziente fibromialgica e di chi le vive accanto.

“L’iniziativa si è rivelata particolarmente interessante - ha commentato il sindaco Roberto Ciappi – anche per la modalità di condivisione e coinvolgimento del pubblico, la formula artistica utilizzata per favorire la conoscenza della patologia è stata molto apprezzata dalla nostra comunità”. Al termine di ogni scena, infatti, la dottoressa Bazzichi è intervenuta per arricchire l’esperienza teatrale con alcune considerazioni di carattere scientifico e, conclusa la videoproiezione, ne è sorto un momento di discussione e confronto con un'équipe di medici specialisti che si è messa a disposizione dei cittadini e hanno risposto alle loro domande. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si pone l’obiettivo di svolgere attività divulgativa e di sensibilizzare su una sindrome sempre più diffusa che colpisce dal 3 al 5 per cento della popolazione italiana, nonché mostrare vicinanza a chi ne è affetto.

“La fibromialgia è considerata una malattia invisibile soprattutto dal Sistema sanitario nazionale – dichiarano i promotori - infatti non solo non è ancora riconosciuta ma non è ancora stata inserita nei Livelli essenziali di assistenza che è il primo passo importante per poter garantire il diritto alla salute ai pazienti fibromialgici”.

L'associazione ha sede a Milano e ha più di 30 sezioni in tutta Italia tra cui la sezione di Forte dei Marmi dove la dottoressa Bazzichi reumatologa, esperta di fibromialgia, è referente medico, mentre Annalisa Cenderelli è referente per i pazienti. Oltre alla commedia che ha riscosso un grande successo sia sul palcoscenico che come videoproiezione, l’associazione è impegnata nella realizzazione di molte campagne di sensibilizzazione per tenere alto il livello di attenzione sulla fibromialgia come l’iniziativa “Il nostro dolore merita riposo” accompagnata dalla presenza di oltre 65 panchine viola dipinte in tutta Italia.

Info: www.sindromefribromialgica.it, pagina Fb e profilo Instagram.