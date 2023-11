Buongiorno la ricetta di oggi la propongo io, Michelà. L'ho trovata su una rivista di cucina e mi ha subito interessato perché è un secondo che si realizza con le castagne. Le castagne sono un frutto di stagione e prima che non si trovino più, ho voluto proporre questa ricetta anche se non l'ho cucinata. In genere le mangiamo come: caldarroste, bollite o nella preparazione di dolci o i famosi marron glacé. Mentre qui sono abbinate ad un secondo piatto con filetti di maiale, salvia e birra.

La castagna è un frutto versatile in cucina pensiamo alla farina di castagne con la quale si possono realizzare dolci, ma anche delle zuppe come quella di funghi e castagne, con i primi dalla pasta ai risotti.

Se non sapete come utilizzare le castagne in cucina vi lascio due link dove potrete trovare molte ricette con questo frutto autunnale, in modo che possiate trovare quella che fa al caso vostro o che vi piace di più, vi stupirete di quante ricette potrete realizzare.

Filetti di maiale con castagne, birra e salvia

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di maiale da 200 gr ciascuno

4 fette di prosciutto crudo stagionato

Salvia fresca

300 gr di castagne

250 ml di birra

Olio extravergine di oliva

Burro

1 scalogno

2 spicchi di aglio

Timo fresco

Farina

Sale e pepe

Preparazione:

incidete le castagne con un coltellino, trasferitele su una teglia e cuocetele nel forno preriscaldato a 202° gradi per circa 20 minuti. Sfornatele, raccoglieteli in un panno pulito e sbucciatele. Massaggiate i filetti di maiale con sale pepe e avvolgeteli in una fetta di prosciutto crudo ciascuno. Legate saldamente con dello spago da cucina in cui infilerete delle foglie di salvia. Infarinate le parti di filetto rimaste libere. Fate rosolare la carne uniformemente su tutti i lati in una casseruola di ghisa con l’olio e la noce di burro fino a doratura. Unite lo scalogno a rondelle molto fini e le castagne, fate rosolare per qualche minuto e sfumate con la birra. Quando sarà evaporata la parte alcolica unite l’aglio schiacciato, il timo e qualche granello di pepe. Proseguite la cottura nel forno preriscaldato a 200° gradi per 20-25 minuti (a seconda dello spessore della carne) irrorandolo di tanto in tanto con il fondo di cottura. Disponete i filetti da portata insieme alle castagne e versateci sopra il fondo di cottura.

