Formazione per i dipendenti comunali di Firenze, master in amministrazione e mgmt

Una nuova opportunità di formazione offerto dall’amministrazione comunale per i propri dipendenti. Dopo il successo della prima edizione, domani parte la seconda edizione del master di secondo livello organizzato dall’Università di Firenze e riservato a 16 lavoratori del Comune di Firenze selezionati in base al bando 'Organizzazione, amministrazione e management per l’innovazione della pubblica amministrazione’, nel percorso di “lifelong learning” (l'educazione durante tutto l'arco della vita) per la crescita personale e professionale.

Il master, organizzato dal dipartimento di scienze per l'economia e l'impresa (DISEI) e coordinato dal professor Vincenzo Cavaliere si terrà in presenza nelle aule dell'ateneo fuori dall’orario di lavoro e durerà un anno.

Il corso si propone di sviluppare conoscenze e competenze per la formazione di quadri e dirigenti del settore pubblico, per fornire gli strumenti concettuali e operativi utili a rafforzare la performance lavorativa individuale e organizzativa. Il profilo professionale dovrà acquisire competenze per consolidare la propria consapevolezza di ruolo anche con riferimento alle nuove sfide proposte dal PNRR (Piano nazionale della ripresa e resilienza) ed essere in grado di stimolare la capacità di innovazione dell'organizzazione in cui opera.

"La formazione continua - ha sottolineato l'assessora al personale Maria Federica Giuliani - la crescita personale e professionale nonché il benessere del dipendente a tutti i livelli e in qualsiasi mansione o qualifica, è una delle leve per una pubblica amministrazione efficace ed efficiente per il cittadino che sta vivendo cambiamenti continui a cui la pubblica amministrazione deve stare al fianco del cittadino offrendo servizi al passo coi tempi.

"Il nostro compito - ha aggiunto - è fornire strumenti ai nostri dipendenti per migliorarsi e appassionarsi al proprio lavoro e il percorso si proponeva proprio di formare personale in grado di svolgere nella pubblica amministrazione funzioni gestionali, manageriali, fortemente orientato al cambiamento e capace di gestire un’organizzazione complessa con la capacità di cogliere le esigenze di contesto e le interazioni di sistema in continua evoluzione. Le risorse messe a disposizione per la formazione sono una grande opportunità per entrambi".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa