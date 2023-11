Il Padule a Cerreto Guidi, libri e visite naturalistiche con il Centro RDP

Il Comune di Cerreto Guidi e il Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, con il contributo della Regione Toscana, organizzano “Leggere l’Ambiente- Presentazione di libri sull’ambiente e visite sul territorio”.

La presentazione di libri si terrà tra novembre e dicembre nella Biblioteca comunale “Emma Perodi" di Cerreto Guidi; in questo stesso periodo sono previste due visite sul territorio.

Il ciclo di iniziative è in linea con la convenzione siglata anche dal Comune di Cerreto Guidi con la Regione Toscana che prevede tra i suoi obiettivi la “realizzazione di attività di animazione culturale, quali incontri e seminari a carattere divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le aree protette e la tutela e la conservazione naturale, lo sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-artistico, la cultura materiale, i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato ed altre espressioni culturali”.

Il primo appuntamento è fissato per Domenica 19 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette, con una passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell'area protetta. La visita è gratuita ed è offerta dal Comune di Cerreto Guidi, con il contributo della Regione Toscana.

Il Padule di Fucecchio, con un’estensione di circa 1800 ettari fra le province di Pistoia e Firenze, è la più grande palude interna italiana: un luogo magico per gli amanti della natura, del birdwatching e della fotografia naturalistica. Ma il Padule offre anche testimonianze della storia legata alle grandi famiglie dei Medici e dei Lorena, luoghi della memoria dell’Eccidio del 23 agosto 1944 e attività tradizionali come la lavorazione delle erbe palustri.

La prima presentazione in Biblioteca (tutte con inizio alle ore 21,00- ingresso gratuito), è invece prevista per Giovedì 23 Novembre con il libro “Firenze con le ali. Viaggio tra i tesori artistici popolati dagli uccelli”. Interverrà l’autore Giovanni Ciattini, giornalista e fotografo.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare:

Biblioteca comunale “Emma Perodi”: tel. 0571 906219; e-mail: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it;

Centro RDP Padule di Fucecchio: tel. 0573/84540, email: fucecchio@zoneumidetoscane.it.

Il Comune di Cerreto Guidi e il Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, con il contributo della Regione Toscana, organizzano “Leggere l’Ambiente- Presentazione di libri sull’ambiente e visite sul territorio”.

La presentazione di libri si terrà tra novembre e dicembre nella Biblioteca comunale “Emma Perodi" di Cerreto Guidi; in questo stesso periodo sono previste due visite sul territorio.

Il ciclo di iniziative è in linea con la convenzione siglata anche dal Comune di Cerreto Guidi con la Regione Toscana che prevede tra i suoi obiettivi la “realizzazione di attività di animazione culturale, quali incontri e seminari a carattere divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le aree protette e la tutela e la conservazione naturale, lo sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-artistico, la cultura materiale, i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato ed altre espressioni culturali”.

Il primo appuntamento è fissato per Domenica 19 Novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio - Area Le Morette, con una passeggiata sul percorso naturalistico e birdwatching nell'area protetta. La visita è gratuita ed è offerta dal Comune di Cerreto Guidi, con il contributo della Regione Toscana.

Il Padule di Fucecchio, con un’estensione di circa 1800 ettari fra le province di Pistoia e Firenze, è la più grande palude interna italiana: un luogo magico per gli amanti della natura, del birdwatching e della fotografia naturalistica. Ma il Padule offre anche testimonianze della storia legata alle grandi famiglie dei Medici e dei Lorena, luoghi della memoria dell’Eccidio del 23 agosto 1944 e attività tradizionali come la lavorazione delle erbe palustri.

La prima presentazione in Biblioteca (tutte con inizio alle ore 21,00- ingresso gratuito), è invece prevista per Giovedì 23 Novembre con il libro “Firenze con le ali. Viaggio tra i tesori artistici popolati dagli uccelli”. Interverrà l’autore Giovanni Ciattini, giornalista e fotografo.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare:

Biblioteca comunale “Emma Perodi”: tel. 0571 906219; e-mail: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it;

Centro RDP Padule di Fucecchio: tel. 0573/84540, email: fucecchio@zoneumidetoscane.it.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa