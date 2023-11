Incidente a Rufina, perde la vita centauro di 26 anni

Incidente mortale questo pomeriggio in località Scopeti a Rufina. A perdere la vita un giovane di 26 anni del Mugello, che si trovava alla guida di una moto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull'asfalto e scontrandosi contro un furgone, che stava provenendo dalla direzione opposta. È successo sulla statale 67, vicino alla chiesa di Santa Maria Regina. A lanciare l'allarme ai soccorsi il conducente del furgone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, la polizia municipale e i carabinieri. Purtroppo per il giovane è stato dichiarato il decesso. La procura ha disposto l'autopsia, mentre la municipale è al lavoro con i rilievi per ricostruire cause e dinamica dell'incidente.