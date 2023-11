Libro su Edda Ciano Mussolini presentato a Firenze

Sabato alle ore 17, a Firenze, nei locali della libreria Gioberti, avverrà la presentazione del libro di Maurizio Sessa su Edda Ciano , dal titolo “Sangue di famiglia. Edda Ciano Mussolini: amore, odio e perdono” (Edizioni Medicea Firenze, 2023). Con l’autore dialogherà il giornalista Alberto Andreotti.

Il libro di Sessa trae le mosse dal ritrovamento di due lettere inedite di Edda da Capri nell’immediato dopoguerra all’avvocato ebreo Eucardio Momigliano, in cui la figlia di Mussolini chiede un parere legale su eventuali diritti riguardanti documenti riservati del marito, la cui pubblicazione veniva annunciata nell’estate del 1947 da parte del maggior quotidiano italiano, il Corriere della Sera. Carte che, dopo molteplici vicissitudini, Edda aveva affidato a un amico medico della clinica di Ramiola (Parma), poi costretto a consegnarle alle SS.

Il volume ripercorre una vicenda incredibile, quella di Edda, che nel corso di quattordici mesi perse prima il marito Galeazzo Ciano, ex ministro degli Esteri fucilato a Verona l’11 gennaio 1944 da miliziani della Repubblica Sociale Italiana sotto la “regia” di ufficiali tedeschi delle SS; e poi, dopo essersi rifugiata in Svizzera, aveva appreso che il padre era stato fucilato dai partigiani e poi “esposto” a Piazzale Loreto a Milano il 29 aprile 1945.

Una tragedia ricostruita nei minimi dettagli, confrontando e intrecciando una mole immensa di documenti e libri, dal giornalista e scrittore Maurizio Sessa in un saggio storico di oltre 650 pagine. La biografia si avvale della presentazione dello storico Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini-Nuova Antologia e di un apparato iconografico e documentario in gran parte pubblicato per la prima volta.