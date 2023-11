Migliori pasticcerie d'Italia: Gambero Rosso ne premia due a Prato

Sono due le pasticcerie toscane nell'olimpo del Gambero Rosso. Entrambe si trovano a Prato ed è una bella notizia, un piccolo raggio di luce, in un momento in cui la capitale del tessile è ancora alle prese con i danni dell'alluvione.

Nella guida Pasticceri & Pasticcerie 2024 di Gambero Rosso sono due i locali pratesi. Sono 31 i locali che quest’anno ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, ben due in Toscana.

Con il punteggio complessivo di 92 c'è Nuovo Mondo, storica pasticceria di via Garibaldi in centro a Prato. Sempre a Prato, ma in via Lazzerini, ecco con un punteggio di 90 Luca Mannori.

- Luca Mannori, uno dei grandi nomi dell’arte dolce nazionale che accosta a una delle sue grandi passioni, la musica. Il suo locale è ampio ed elegante, la proposta eccellente. Nel repertorio di torte la Setteveli è un “must have”, ma sono davvero tante le proposte, come la cake nocciola e arancia o Rio (spezie toscane, miele di macchia mediterranea, nocciole, mandorle, fichi e arancia). Fra le specialità, le torte americane e in cake design. Curatissima anche la produzione cioccolatiera, che predilige cioccolato monovarietale, e il cioccolato puro, che contiene solo massa di cacao, burro di cacao, zucchero e lecitina di soia. Imperdibili i grandi lievitati, compreso un delizioso il panettone gastronomico

- Nuovo Mondo di Paolo Sacchetti, altro grande nome della pasticceria nazionale che ha dato vita al locale nel centro della città toscana nel 1989. Oggi in squadra col figlio Andrea, è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni e rivisitazioni dei classici della pasticceria italiana. Giustamente orgogliosi dell’alveolatura dei loro cornetti e croissant, ne sfornano per tutti i gusti: classici, integrali, al pistacchio, ai frutti di bosco. Impeccabili i dolci classici (biscotti di Prato, Foresta Nera, tiramisù e un’infinita varietà di mignon) e imperdibili le creazioni originali, da Alì Babà (babà con cuore di ananas e ganache al lime) a Nettare d’Estate - rivisitazione della Santarosa -, anello di sfogliatella sormontato da chips di semola e miele che racchiude una mousse di ricotta e un cuore di albicocca alla lavanda. Tra gli ottimi lievitati delle feste da provare il Pan Ballotto, con cubetti di marroni marinati nell’Alchermes, marron glacé e albicocche candite.

Migliori pasticcerie d'Italia nella Guida 2024 di Gambero Rosso, il dettaglio per la Toscana

Sono 36 le pasticcerie censite dalla Guida, ben 17 nel capoluogo, a Firenze, anche se Prato si distingue sfornando le su citate 2 grandi eccellenze che arrivano a meritare il punteggio pieno delle Tre Torte

È rosa il podio per la categoria Pastry Chef: tra i 16 migliori con il delicato compito di concludere in bellezza un pasto al ristorante, c’è infatti Sara Mazzoli del ristorante Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte Viareggio (LU). Grande la passione per i dolci che la porta prima a Dublino, dove collabora con chef di culture diverse, conosce nuovi stili di cucina internazionale, si avvicina soprattutto alla pasticceria malese e spagnola. Continua poi le esperienze all’estero, tra cui Londra, per approdare infine al Grand Hotel Principe di Piemonte nel 2019. Uno dei dolci a cui è particolarmente legata è lo Sticky Rice, insegnatole a Dublino, una sorta di budino di riso fatto con latte di cocco, citronella e zenzero, una grande sfida, in quanto non avendo una ricetta precisa ha dovuto affidarsi al suo gusto e alla percezione dei sapori, per trovare la combinazione perfetta di ingredienti.

Le Due Torte in Toscana

Millevoglie, Albinia (GR)

Lorenzo Pasticceria e Caffè, Camaiore (LU)

Tuttobene, Campi Bisenzio (FI)

Bottega di Pasticceria, Firenze

Cortese Cafè Novecento, Firenze

Pasticceria Cosi, Firenze

Dolci e Dolcezze, Firenze

Gualtieri, Firenze

Pasticceria Stefania, Firenze

Atelier Damiano Carrara, Lucca

Sandra, Lucca

Il Duomo, Pietrasanta (LU)

Pasticceria Guastini, Prato

Tantaroba by Faccendi, Quarrata (PT)

Laquale, Scandicci (FI)

Peccati di Gola, Siena

Pasticceria Barbera, Signa (FI)

Patalani, Viareggio (LU)

Le pasticcerie da Una Torta

Conca d'Oro, Campiglia Marittima (LI)

Pasticceria Buonamici, Firenze

I Dolci di Marco, Firenze

Dolci Pensieri, Firenze

Pasticceria Giorgio, Firenze

Caffè Lietta, Firenze

I Dolci di Massimo, Firenze

Caffè Rainer, Firenze

Rivoire, Firenze

Pasticceria Mariani, Forte dei Marmi (LU)

Cristiani, Livorno

Giovannini, Montecatini Terme (PT)

Vacchetta, Santa Croce sull'Arno (PI)

Corsini, Siena

Cioccorocolato, Pisa

Gambalunga, Viareggio (LU)