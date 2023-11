Viene da Montaione il cocktail più buono: è il 'Nello' di Valentino Donati

Il miglior cocktail viene da Montaione, è merito di Valentino Donati. Il barman 42enne montaionese, volto noto della mixology in Valdelsa, ha ricevuto un prestigiosissimo premio a livello nazionale. Dopo aver vinto la tappa di Livorno, è diventato vincitore della finale a Cannes (Francia) di BarItalia 2023. Il suo è il miglior cocktail del team Campari Academy.

Abituato fin da giovanissimo a creare bevute, affermato barman, Valentino Donati ha deciso di partecipare al concorso di BarItalia, organizzato da BarGiornale, istituzione nel mondo del food & drink. Il montaionese ha portato una sua creazione, il cocktail Nello.

Il tema di quest’anno è ancora la sostenibilità. La sostenibilità dietro il bancone non come una moda, ma "come il nuovo modo di essere della bar industry", come si legge nella spiegazione, "una direzione di marcia obbligata per tutti". L’obiettivo quindi era creare una ricetta che valorizzasse la riduzione degli sprechi, la stagionalità, la territorialità.

Donati ha partecipato a una delle cinque tappe nazionali, quella di Brescia. Il fido scudiero era il cocktail Nello: "A fine estate mi sono messo a pensare a una ricetta. Parlando con un'amica, ci soffermammo a ricordare i posti del cuore e io pensai al 'capanno' di mio nonno Nello. Fu l'illuminazione".

Donati invia la ricetta del drink candidandosi per la tappa di Livorno. La richiesta viene accettata e quindi il 25 settembre il montaionese va al Taylored Cocktail Bar di Livorno, nel quartiere Venezia. Il suo Nello viene abbinato a una parte descrittiva a voce, in cui Donati parla della sostenibilità della miscelazione.

Questa una parte del suo speech: "Questo amore per l’ambiente cerco di applicarlo anche nel posto dove lavoro e gestisco: gestore elettrico totalmente green, luci tutte a led e una sinergia totale tra cucina-bancone volta ad eliminare gli sprechi, abbassando così anche lo spending cost del drink. Quello che vi presento oggi è il mio drink basato sul piatto km zero, zero spreco e zero impatto ambientale per eccellenza nella cucina toscana, la panzanella. Vi presento Nello, come mio nonno, che mi portava sempre con lui nel campo, nell’orto a coltivare gli ortaggi, e mi ha insegnato a voler bene all’ambiente".

Donati viene chiamato nel pomeriggio tra i vincitori. Ce l'ha fatta, va alla finalissima di Cannes. Il 13 novembre, di lunedì, da Montaione va sulla Croisette per cercare di alzare il titolo. La location è da urlo, il famoso Hotel Martinez.

Dice Donati: "C'erano giudici incredibili, mostri sacri della miscelazione che ora lavorano in Costa Azzurra, io ero sereno, avevo fatto la mia prova, il cocktail era uscito come volevo...". Alle 15 arriva la proclamazione: il Nello di Valentino Donati è il miglior cocktail del team Campari Academy. È subito festa grande.

Ma in cosa consiste Nello? Ecco la ricetta:

- Bitter Campari

- Bulldog London Dry Gin infuso alle scorze di cetriolo

- ”Fake” Vermouth da vino bianco ossidato, grappa di Vernaccia di San Gimignano e Gambi di Basilico

- Acqua di Panzanella

- Goccia di Olio EVO Leccino di Castelfalfi

- Goccia di Aceto di Vino Rosso di Sandro di Maciste

Cibo in abbinamento: nachos di Panzanella disidratata