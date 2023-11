Morte Sara Scimmi, in appello ascoltati medico legale ed esperti

Per il processo d'appello in merito alla morte di Sara Scimmi, dove come imputato assolto in primo grado troviamo il camionista 53enne di Santa Maria a Monte Milko Morelli, saranno sentiti tre consulenti tecnici.

Il sostituto procuratore generale Servio Affronte ha chiesto la riapertura dell'istruttoria, come previsto dalla riforma Cartabia, e i giudici della terza sezione hanno accolto la domanda.

Nell'udienza del 19 febbraio 2024 verranno ascoltati il medico legale che fece l'autopsia e due esperti che ricostruirono la dinamica dell'incidente.

Nel primo grado del processo il camionista fu assolto perché, nella sentenza così venne scritto, la 19enne castellana era morta già prima dell'impatto con il camion guidato da Morelli.