Morto cercatore di funghi 60enne nelle campagne di Gambassi

Un cercatore di funghi sessantenne è morto per cause naturali in zona Castagno a Gambassi Terme alle 10 di questa mattina per un malore. Subito sono stati allertati i soccorsi, nello specifico un'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e l'elisoccorso Pegaso per un trasporto più veloce in ospedale. Sul posto chiamata la polizia municipale dell'Unione e i carabinieri della locale stazione.

Purtroppo per l'uomo, trovato lungo la provinciale nei pressi del complesso dell'Ecce Homo, non c'è stato niente da fare. Il sessantenne era tornato da un giro nel bosco: in auto è stato trovato il cesto con i funghi. Al momento del ritrovamento era riverso a terra, verso la parte posteriore dell'auto.

