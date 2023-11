Oltre l’orlo, a Sovigliana quattro amiche raccontano la vita moderna

Un cast tutto al femminile per una commedia frizzante e divertente, non priva di spunti di riflessione. Questo è “Oltre l’Orlo“, lo spettacolo in programma il 1 dicembre alle 21, sul palco del Centro di Formazione e cultura Musicale di Sovigliana. Scritta e diretta da Claudio Benvenuti, con le coreografie di Martina Betti e la supervisione musicale di Camilla Ferri, la pièce racconta, attraverso una serie di scene intervallate da canzoni di grande successo, una giornata molto particolare di quattro amiche interpretate da Camilla Ferri, Lisa Lavoratorini, Valentina Melani e Irene Montanelli.

Quattro tipologie femminili che rispettano le idiosincrasie della vita moderna, la perpetua insoddisfazione della propria condizione, la convinzione che l’erba del vicino sia sempre più verde. Un testo molto divertente che gioca abilmente con le parole e che cattura lo spettatore soprattutto per le situazioni comiche e le gag che si vengono a creare.

Commedia scritta e diretta da Claudio Benvenuti

Coreografie di Martina Betti

Supervisione musicale di Camilla Ferri

Interpreti:

Camilla Ferri

Lisa Lavoratorini

Valentina Melani

Irene Montanelli

Venerdì 1 dicembre ore 21

Sala Adams del Cfcm

Via Don Ezio Canovai 4-6

Info e prenotazioni 3482737140

prenotazione obbligatoria