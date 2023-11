Pallone Rosa, premi Maria Nisticò e Città di Scandicci: una serata per lo sport

Martedì 21 novembre 2023 alle 21 presso la Sala Consiliare Orazio Barbieri del Comune di Scandicci (piazzale della Resistenza), si tiene la dodicesima edizione della manifestazione "Notte del Pallone Rosa" e del "Premio a Maria Nisticò" (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Durante la serata vengono premiate donne che si sono distinte per impegno e passione nello sport; in questa edizione la giornalista e conduttrice televisiva Donatella Scarnati, Tiziana Rattazzi giocatrice della Valdagna (squadra di pallavolo femminile di Scandicci vincitrice di tre scudetti negli anni settanta), e Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro di calcio ad aver arbitrato una partita di serie A. La serata, organizzata dalla famiglia Nisticò, da Sergio Innocenti, dall’associazione Onlus Spingi la Vita, dal Comune di Scandicci in collaborazione con il Comune di Cardinale (provincia di Catanzaro) e dall’Associazione Italiana Arbitri, viene condotta da Roberto Vinciguerra. Partecipano i Sindaci di Scandicci e Cardinale, Sandro Fallani e Danilo Staglianò, l’assessora allo Sport Ivana Palomba e la Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri.

Nell’occasione viene inoltre consegnato il "Premio Sport Città di Scandicci", che quest’anno va al fondatore della squadra di Hockey in carrozzina Lupi di Toscana Fiorenzo Gangoni, al Campione del Mondo di Calcio 2006 Andrea Barzagli, all’ex ciclista professionista Dario Pieri, secondo al Giro delle Fiandre 2000 e alla Parigi Roubaix 2003, a Niccolò Scelfo, campione di podismo ai Giochi mondiali per trapiantati, e ad Enrica Merlo, giocatrice di serie A1 volley femminile, libero della Savino del Bene Scandicci da 9 anni.

Fiorenzo Gangoni – Fondatore nel 2005 della sezione Disabili Robur 1908 con una formazione di basket in carrozzina, e nel 2008 della squadra di Hockey in carrozzina Lupi Toscana di Scandicci (di cui è ancora responsabile). Da sempre sportivo sia a livello dilettantistico che dirigenziale: allievo e poi dilettante nel ciclismo dal 1955 al 1961, dirigente Uisp sezione pallavolo dal 1974 al 2004, in seguito Presidente del Volley Club Scandicci; ha avuto esperienze anche come allenatore ed arbitro.

Andrea Barzagli - Con la nazionale italiana è stato campione del mondo a Germania 2006, finalista all'europeo di Polonia-Ucraina 2012 e terzo classificato alla Confederations Cup di Brasile 2013; ha inoltre preso parte ai mondiali di Brasile 2014 e agli europei di Austria-Svizzera 2008 e Francia 2016. In ambito giovanile, con l'Italia olimpica è stato medaglia di bronzo ai Giochi di Atene 2004, mentre con l'Italia Under-21 si è laureato campione d'Europa a Germania 2004 e con Italia Under-20 ha trionfato all'edizione 2001-2002 del Torneo Quattro Nazioni.

Nella sua carriera ha vinto un campionato di Bundesliga con il Wolfsburg (2008-09) e otto campionati consecutivi di Serie A con la Juventus (dal 2011-12 al 2018-19), club questo ultimo con cui ha conquistato anche quattro Coppe Italia consecutive (dal 2014-15 al 2017-18) e quattro Supercoppe di Lega (2012, 2013, 2015 e 2018), disputando inoltre due finali di UEFA Champions League (2015 e 2017).

Dario Pieri - Professionista nel 1997, dopo aver vinto tra i dilettanti il Gran Premio Città di Pistoia, la corsa a tappe belga Triptyque Ardennais e una frazione al Girobio.

Ottiene i primi successi da pro con la Scrigno-Gaerne nel 1998. Nella stagione successiva coglie la sua terza vittoria, ancora un successo di tappa, al Giro di Slovenia, e partecipa al suo primo Giro d'Italia, concludendolo all'ottantunesimo posto.

Passato alla Saeco nel 2000, in stagione termina al secondo posto il Giro delle Fiandre, alle spalle di Andrei Tchmil. Rimane alla Saeco fino al 2004, con una stagione nel mezzo alla Alessio, in cui ottenne il suo ultimo successo in carriera, con la vittoria dell'E3 Prijs Vlaanderen. Nel 2003 conclude secondo alla Parigi-Roubaix, alle spalle di Peter Van Petegem, e quinto alla Milano-Sanremo.

Niccolò Scelfo – Fiorentino, campione del mondo ai Giochi mondiali per trapiantati di Perth in Australia nelle discipline della pallavolo e del basket; ha corso la Maratona di Firenze; è anche campione italiano e medaglia di bronzo europeo nel lancio del giavellotto.

Enrica Merlo - Giocatrice di serie A1 volley femminile, libero della Savino del Bene Scandicci da 9 anni. La carriera di Enrica Merlo inizia nel 2004 quando viene ingaggiata dal Volley Club Padova, in Serie A2: con la squadra veneta resta anche nella stagione successiva, dopo la promozione, esordendo in Serie A1; nell'annata 2006-07 torna in serie cadetta vestendo la maglia della Pallavolo Reggio Emilia. Nella stagione 2007-08 viene ingaggiata dal Volley Bergamo, in Serie A1: con il club orobico inizia un sodalizio che durerà per otto stagioni, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e due Champions League; nel 2008 inoltre ottiene anche le prime convocazioni in nazionale: nel 2009 vince la medaglia d'oro sia all'Universiade che al campionato europeo, mentre nel 2010 conquista la medaglia di bronzo al World Grand Prix. Nella stagione 2015-16 si accasa alla Savino Del Bene, sempre nella massima serie del campionato italiano, con cui vince la Challenge Cup 2021-22 e la Coppa CEV 2022-23.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa