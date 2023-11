Primarie PD a Vinci, dure critiche dall'opposizione: "Solita farsa"

"Non può esserci un rinnovamento interno al Partito Democratico, che porta sempre avanti la solita vecchia politica. Quella che ha reso Vinci la città delle occasioni perdute. Non siamo stati neanche presi in considerazione come capitale della cultura, non siamo tutelati come patrimonio dell'Unesco. Basta guardare tutte le attività commerciali che hanno chiuso per certificare il fallimento dell'amministrazione a guida PD. Ed ora il rinnovamento lo si vorrebbe fare scegliendo tra il vicesindaco di questa amministrazione ed il segretario del partito che ha ridotto così il comune?

Iallorenzi e Vanni sono la diversa faccia di una stessa moneta. Non si può rinnovare con il vecchio". Dichiarano i consiglieri di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi.

"Per svoltare bisogna mandare a casa il PD e i suoi esponenti, che hanno colpa dell'attuale condizione. Spezzare il regime monopolistico, nell'interesse del paese. È necessario che tutte le persone che vogliono dare una svolta si raccolgano attorno ad una lista che vada nella direzione di una grande coalizione per il cambiamento, e sposi un grande progetto civico di rinnovamento nel segno della discontinuità e per riprendere slancio nell'amministrazione. Un grande contenitore civico nell'interesse di Vinci".

Fonte: Ufficio Stampa