Ruba cellulare dalla borsa, il fidanzato tenta di fermarlo e viene ferito: arrestato 30enne

Il fidanzato della derubata è intervenuto per bloccare il furto del cellulare ma viene aggredito. Tutto finisce con l'arresto del ladro, un 30enne marocchino, bloccato dalla polizia in piazza Tanucci ieri sera, in zona Statuto. Lo straniero è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Ha sfilato lo smartphone dalla borsa di una 37enne. Il fidanzato di lei ha preteso di riavere il cellulare ma lui di converso gli ha tirato contro una pinza a pappagallo e un sanpietrino, causandogli una ferita al polso. Con la chiamata al 112, una volante è subito accorsa sul posto per bloccare il giovane nella vicina via Milanesi. Il ferito ha avuto una prognosi di due giorni.