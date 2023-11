Rubano tablet in una scuola, denunciati

Un 43enne e un 20enne di Livorno sono stati denunciati per un furto in una scuola. I carabinieri li hanno fermati e trovati in possesso di nove tablet, nascosti in una borsa.

I due non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione sul possesso dei dispositivi e i militari hanno appurato che gli apparecchi erano stati asportati la notte precedente dall’interno di una scuola secondaria di 1° grado di Livorno.

La refurtiva, di un totale di diverse centinaia di euro, è stata requisita e riconsegnata al preside. I due invece sono stati denunciati.