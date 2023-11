Sciopero 17 novembre, disagi nella tramvia per una mattina

A seguito della precettazione del Ministero dei Trasporti, lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 17 novembre 2023 dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil e al quale hanno aderito le sigle FILT CGIL e UILTRASPORTI, è stato ridotto per il trasporto pubblico a 4 ore (9-13) nel rispetto delle fasce di garanzia.

Pertanto, per la tramvia di Firenze lo sciopero è limitato alla fascia oraria 9.30-13, durante la quale potranno verificarsi disservizi, ritardi o cancellazioni di corse.

Al di fuori di questa fascia oraria il servizio sarà regolare.

Ricordiamo che lo sciopero è stato indetto per le seguenti motivazioni:

- alzare i salari;

- contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani;

- a sostegno di un’altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile, ma necessaria e urgente.

A GEST l’adesione al precedente sciopero indetto dalle medesime sigle sindacali è stata del 38% nel settore Movimento.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social:

Twitter: https://twitter.com/TramviaGEST

Telegram: https://t.me/tramviagest

Facebook: https://www.facebook.com/tramvia.gest