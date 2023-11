Sciopero Cgil-Uil, garantiti i servizi essenziali nei Comuni

Le amministrazioni comunali dell'Empolese informano che a seguito dello sciopero generale proclamato da CGIL, UIL, FP CGIL, UILFPL e UIL PA per domani 17 novembre 2023 sarà possibile una riduzione dei servizi, ma saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali.

Per Montelupo Fiorentino nel dettaglio

- stato civile: limitatamente ad accoglimento della registrazione di nascite e decessi (dalle ore 8.30 alle ore 13.00);

- servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme;

-protezione Civile;

- lavori Pubblici solo per interventi di manutenzione urgenti;

- Museo della ceramica, si garantisce l’apertura del museo, dalle ore 10.00 alle 14.00 e in caso di mancata adesione allo sciopero, l’apertura sarà prolungata fino all’orario di chiusura alle 19.00;

- Biblioteca e archivio storico, sono garantiti tutti i servizi dalle ore 10.00 alle 14.00 e in caso di mancata adesione allo sciopero, l’apertura sarà prolungata fino all’orario di chiusura alle 19.00;

- per quanto riguarda i servizi scolastici il nido /spazio gioco, il trasporto scolastico e il prescuola non sono garantiti; i genitori sono invitati la mattina dello sciopero ad accertarsi dell’apertura del nido d’infanzia e dello spazio gioco e delle scuole.