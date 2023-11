Scuola, arriva il camper dei diritti Flc Cgil: domani tappe a Firenze, Campi Bisenzio ed Empoli

Oggi, dalla sede nazionale della Cgil a Roma, è cominciato ufficialmente il viaggio della "carovana dei diritti" della Flc Cgil "Stesso Paese, stessi diritti. La conoscenza non si spezza". Un camper dedicato girerà tappe l'Italia in difesa della scuola pubblica e del suo lavoro e contro i progetti del Governo di autonomia differenziata e dimensionamento scolastico.

Prima tappa, la Toscana (IL CALENDARIO DELLE FERMATE): qui il camper girerà, in ogni provincia, dal 17 al 28 novembre. Il primo appuntamento è Firenze, la mattina del 17 novembre, in occasione della manifestazione regionale per lo sciopero Cgil-Uil contro la Manovra. Alle 15 il camper della Flc Cgil sarà davanti al Comune di Campi Bisenzio, per portare i materiali scolastici raccolti da donare alle scuole colpite dall'alluvione. Alle 17:30 tappa a Fontanella (frazione di Empoli), davanti alla scuola per l'infanzia Sant'Andrea Fontanella Granarolo, che è stata chiusa lasciando in difficoltà le famiglie. Nell'occasione, la Flc Cgil incontrerà genitori, lavoratori e lavoratrici, con la sindaca Brenda Barnini. Poi in serata il camper passerà di mano alla Flc Cgil Arezzo per iniziare il giro nelle province toscane.

Il 28 novembre passaggio del camper alla Flc Cgil dell'Emilia Romagna: avverrà anche qui in un luogo simbolico, a Marradi, Comune che conosce sia il problema delle alluvioni sia quello dei pericoli del dimensionamento scolastico (la scuola locale rischia di rientrare negli accorpamenti).

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze