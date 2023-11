Stalli rosa per donne in gravidanza e neo-genitori, 36 posti in arrivo a Empoli

Un nuovo regolamento per la sosta gratuita negli ‘stalli rosa’ per continuare a promuovere una politica di sostegno alle famiglie e alle nascite. Nella seduta di martedì 14 novembre 2023, il Consiglio comunale di Empoli ha votato all’unanimità la delibera sul nuovo regolamento per la sosta gratuita dei veicoli al servizio delle donne in dolce attesa o di genitori con bambini di età non superiore ai due anni. Grazie ai finanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMS) di 18mila euro, tutto è pronto per dare avvio alla realizzazione di questi stalli che in totale saranno 36, dislocati sul territorio comunale.

I trentasei nuovi spazi riservati saranno istituiti in alcune delle zone più frequentate, ascoltando le maggiori richieste, come ad esempio a Rozzalupi, in prossimità della Casa di Comunità in piazza XXIV Luglio, su viale Boccaccio, in piazza Guido Guerra al palazzo delle Esposizioni.

Per ottenere il ‘permesso rosa’, gli interessati dovranno recarsi al Servizio relazioni con il pubblico in via Giuseppe del Papa, 41, dopo aver presentato apposita richiesta agli uffici in via Giuseppe del Papa, 57.

Il permesso verrà rilasciato su auto dichiarazione del padre e della madre e non sarà legato alla targa del veicolo. Il contrassegno speciale può essere rilasciato anche ad altra persona delegata dalla donna in stato di gravidanza o da un genitore del bambino o bambina.

"È una misura necessaria, perché migliora l'accessibilità ai servizi da parte dei genitori delle bambine e dei bambini piccoli e delle donne in gravidanza, ma anche una decisione politica naturale per una città come la nostra, che ha scelto di essere amica dei bambini e delle bambine. Ringrazio tutto il consiglio comunale per aver votato a favore del regolamento che prevede gli 'stalli rosa'", spiega l’assessora al Welfare del Comune di Empoli, Valentina Torrini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa