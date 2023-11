Supporto pratiche online, nuovo servizio del Punto informativo per cittadini stranieri

Il punto informativo di Empoli, già attivo da diversi anni, dedicato ai cittadini stranieri si è potenziato nel 2023 con nuovi servizi on line. Il lavoro, svolto dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa insieme al Consorzio Coeso Empoli, la cooperativa sociale La Pietra d’Angolo e Asev, ha fornito e fornisce supporto digitale accanto al tradizionale disbrigo di pratiche legate all’immigrazione.

Dal mese di settembre 2023 i punti informativi sono infatti aperti, con la presenza di mediatrici e facilitatrici culturali, a coloro che hanno bisogno di supporto per il disbrigo di varie pratiche on line, come ad esempio le iscrizioni a scuola, alla mensa e al trasporto scolastico, il bando ERP per le case popolari, il bando affitto, risoluzione di problematiche legate allo SPID, l’assegno unico, altre pratiche che si trovano all'interno del portale Inps e per l'accesso ai servizi sociosanitari del territorio.

“Abbiamo ritenuto importante – ha dichiarato Franco Doni, direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – affiancare ai servizi che fornivamo sulle pratiche legate alle pratiche di regolarizzazione della posizione giuridica dei cittadini stranieri in Italia, una specifica sezione dedicata a tutte quelle attività quotidiane che sempre più devono essere svolte on line e che riguardano settori fondamentali come la scuola e la salute. Pratiche che possono non essere di immediata comprensione e navigazione per i cittadini stranieri”.

I punti informativi restano poi centrali per il disbrigo di tutte le pratiche che riguardano i cittadini stranieri, come orientamento e assistenza per permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza italiana, test di lingua italiana, decreto flussi, protezione internazionale, inviti per turismo.

Il punto informativo di Empoli fa parte di una rete di sette sportelli rivolti ai cittadini stranieri che si trovano a Fucecchio, Certaldo, Castelfiorentino, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. Agli sportelli lavorano operatrici che parlano le lingue maggiormente rappresentate sul territorio di riferimento ovvero albanese, wolof, cinese e arabo.

Per accedere ai servizi sulle pratiche dell’immigrazione legate al soggiorno è necessario scrivere una mail assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it o telefonare al numero 320 2569478 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Per le pratiche on line, invece, scrivere a assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it o telefonare al numero 0571 073032 il mercoledì dalle 10 alle 12. I servizi prestati nei punti informativi sono totalmente gratuiti.

