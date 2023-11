Ryanair festeggia i 50 milioni di passeggeri a Pisa: voli in promozione e 3 nuove rotte

Ryanair, la compagnia aerea no.1 in Italia, oggi (16 novembre) ha annunciato il nuovo operativo per l’inverno 2023 a Pisa con 33 rotte, incluse 3 nuove internazionali per Amman, Porto e Tirana e maggiori frequenze verso 6 destinazioni popolari che comprendono la soleggiata città di Valencia, Berlino e Praga, offrendo ai clienti/visitatori una scelta imbattibile per godersi una meritata vacanza invernale al sole o per viaggi di lavoro, istruzione e ricongiungimento con amici e familiari.

L’operativo invernale di Ryanair comprenderà oltre 270 voli settimanali e supporterà oltre 2800 posti di lavoro, 210 dei quali diretti e la celebrazione di 50 milioni di passeggeri trasportati ad oggi. In occasione del venticinquesimo anniversario, Ryanair dimostra ancora una volta il suo costante impegno verso Pisa attraverso il raggiungimento di questo importante traguardo.

L’operativo invernale ‘23 su Pisa include:

- 50 milioni di passeggeri trasportati ad oggi

- 7 aeromobili basati a Pisa - $700m investiti

- 33 rotte da/per Pisa

- 3 nuove rotte: Amman, Porto e Tirana

- maggiori frequenze verso 6 rotte, come Valencia, Berlino, Londra Stansted & Praga

- oltre 270 voli settimanali

- 3.5M+ passeggeri stimati nel FY24 (+7% vs. FY23)

- sostegno a oltre 2800 posti di lavoro, compresi 210 altamente qualificati

Per festeggiare l’operativo invernale Ryanair da Pisa, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi compresi tra novembre 2023 e marzo 2024 disponibili solo sul sito Ryanair.com

Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato:

“Come compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo da Pisa per l’inverno 2023, con tre nuove rotte verso Amman, Porto e Tirana (33 totali), così come maggiori frequenze verso sei destinazioni per vacanze invernali e per city break come Valencia, Berlino e Praga, offrendo ai nostri clienti di Pisa una selezione ancora più ampia per le vacanze invernali alle tariffe più basse d’Europa".

Toscana Aeroporti, ha dichiarato:

“L’annuncio delle 3 nuove rotte invernali verso Amman, Porto e Tirana testimonia ancora una volta il forte commitment di Ryanair sull’aeroporto di Pisa e la stretta collaborazione con Toscana Aeroporti. Il costante ampliamento delle destinazioni, infatti, amplia ulteriormente il network di connessioni della nostra Regione con importanti destinazioni internazionali contribuendo a promuovere il turismo e a facilitare gli scambi culturali ed economici”.

Fonte: Toscana Aeroporti - Ryanair