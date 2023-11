A Natale libri, le iniziative a Peccioli

Il temporary store di librerie A Natale libri per te, che si terrà dall’8 al 10 dicembre, anche quest’anno sarà affiancato da una serie di presentazioni a cura di Luca Sofri.

Un evento speciale, che aprirà il programma di incontri, è previsto per giovedì 7 dicembre alle ore 21 presso la Galleria dei Giganti con lo spettacolo dal vivo di Indagini di e con Stefano Nazzi, intitolato Roma, 22 giugno 1983 e dedicato al racconto di uno dei casi di cronaca più famosi e discussi della storia italiana, quello della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Venerdì 8 dicembre la giornata inizierà con la tradizionale e iconica rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa, proseguirà con le presentazioni di Giuseppe Caprotti, Matteo Bordone, Veronica Raimo, Beatrice Mautino, Edoardo Nesi, e si concluderà al Cinema Passerotti con Jacopo Veneziani con un racconto-spettacolo per immagini dedicato a Parigi e alla sua arte dal 1900 al 1980.

Sabato 9 sarà la volta di Luca Sofri e Daniela Collu che presenteranno l’ultimo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post, dedicato al Natale. Alle 11.30 saranno inaugurate due nuove opere di Vittorio Corsini, dal titolo Mappe celesti e Benvenuti in città, che andranno ad accrescere il patrimonio del MACCA di Peccioli, il primo esempio di Museo d'Arte Contemporanea a Cielo Aperto diffuso sul territorio. Le presentazioni a Palazzo Senza Tempo riprenderanno nel pomeriggio con Fabio Genovesi, Carl Safina, Michele Serra e si concluderanno con un intervento di Stefano Nazzi e Giacomo Papi su Dino Buzzati.

La giornata di domenica 10 dicembre inizierà con Luca Bottura e Maurizio de Giovanni, proseguirà con Gipi, Nana Kwane Adjei-Brenyah e si concluderà con la proiezione del documentario, dedicato alle poesie e alla personalità di Patrizia Cavalli, di Francesco Piccolo e Annalena Benini, che sarà presente in sala.

Tutte le presentazioni si svolgeranno presso la caffetteria “Gelso d’oro” di Palazzo Senza Tempo, e saranno a ingresso libero senza prenotazione ad eccezione di Indagini che si svolgerà presso la Galleria dei Giganti e sarà ad ingresso con prenotazione telefonica obbligatoria allo 0587 672158 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18), e La Grande Parigi e Le mie poesie non cambieranno il mondo che si svolgeranno presso il Cinema Passerotti, e saranno a ingresso libero senza prenotazione.

Orari di apertura del temporary store: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

“A Natale libri per te” è un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuta da Belvedere spa con una doppia finalità: quella di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio, in linea con il prestigioso riconoscimento ricevuto di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 e 2022-2023, unico comune nella Provincia di Pisa, tra i paesi sotto i 5.000 abitanti. Dall’8 al 10 dicembre verrà allestito un temporary store con 12 librerie e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

Il programma

Giovedì 7 dicembre

Ore 21.00 - Galleria dei Giganti

INDAGINI

Roma, 22 giugno 1983

Un racconto di Stefano Nazzi

Sound design e musica dal vivo Stefano Tumiati

Una produzione Il Post

Prenotazione obbligatoria allo 0587 672158 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18

Venerdì 8 dicembre

Ore 10.30

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 12.00

Giuseppe Caprotti

Le ossa dei Caprotti (Feltrinelli)

Con Matteo Bordone

Ore 15.00

Matteo Bordone

L’invenzione del boomer (Utet)

Con Luca Sofri

Ore 16.30

Veronica Raimo

La vita è breve, eccetera (Einaudi)

Con Christian Raimo

Ore 17.30

Beatrice Mautino

La scienza dei cosmetici (Gribaudo)

Con Stefania Soma

Ore 18.30

Edoardo Nesi

I lupi dentro (La Nave di Teseo)

Con Eva Giovannini

Ore 21.00 - Cinema Passerotti

Jacopo Veneziani

La grande Parigi. 1900-1980. Il periodo d’oro dell’arte moderna (Feltrinelli)

Un racconto per immagini

Sabato 9 dicembre

Ore 10.00

Cose spiegate bene. A Natale tutti insieme (Iperborea)

Con Luca Sofri e Daniela Collu

Ore 11.30 - Piazza del Popolo

Inaugurazione di

Mappe celesti

E Benvenuti in città

Di Vittorio Corsini

Ore 15.00

Fabio Genovesi

Oro puro (Mondadori)

Con Alessandra Tedesco

Ore 16.30

Carl Safina

Il viaggio della tartaruga (Adelphi)

Con Silvia Bencivelli

In collaborazione con Più libri più liberi

Ore 17.30

Michele Serra

Ballate. Dei tempi che corrono (Feltrinelli)

Con Luca Sofri

Ore 19.00

Raccontare l’incubo

La cronaca nera da Buzzati ai podcast

Con Stefano Nazzi e Giacomo Papi

Domenica 10 dicembre

Ore 10.30

Luca Bottura

Meno male che Silvio c’era (Baldini+Castoldi)

Con Luca Sofri

Ore 12.00

Maurizio de Giovanni

Soledad (Einaudi)

Con Alessandra Tedesco

Ore 15.00

Gipi

Stacy (Coconino Press)

Con Luca Sofri

Ore 16.30

Nana Kwame Adjei-Brenyah

Catene di gloria (Sur)

Con Marta Ciccolari Micaldi

In collaborazione con Più libri più liberi

Ore 18.00 - Cinema Passerotti

Le mie poesie non cambieranno il mondo

Un documentario di Annalena Benini e Francesco Piccolo

Una produzione Fandango in collaborazione con rai Documentari

Con introduzione alla visione di Annalena Benini, in sala

Fonte: Ufficio Stampa