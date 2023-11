Acquisto sede del Comune, Buongiorno Empoli: "L'amministrazione ha fatto male i conti"

"L’amministrazione ha fatto male i conti. La proposta della giunta di voler acquistare l’attuale Palazzo Comunale costa agli empolesi 5 milioni e mezzo di euro. Per smettere di pagare l’affitto la soluzione migliore, che anche Buongiorno Empoli aveva appoggiato, era di ristrutturare l’Ospedale Vecchio (acquistato a suo tempo giusto per questo scopo) e il Palazzo Ghibellino per trasferirvi sede e uffici del Comune". Ad affermarlo è Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli.

"Pochi giorni fa la giunta ha cambiato idea e ha proposto di acquistare, per 5 milioni e mezzo di euro, l’attuale e fatiscente sede, che necessita di consistenti lavori di

manutenzione. Oltretutto con un impegno finanziario non semplice, visto che il mutuo che hanno intenzione di chiedere non sarà proprio a tasso agevolato".

"Il tutto con l’Ospedale Vecchio e il Palazzo Ghibellino vuoti, da ristrutturare e sulle spalle dei cittadini. Per questo abbiamo votato NO in consiglio comunale - conclude il consigliere Masi - NO nel merito e nella sostanza della proposta. E NO nel metodo: fare questo tipo di operazione pochi mesi prima di lasciare il mandato rasenta la vigliaccheria politica".

Il sondaggio della settimana di gonews.it affronta l'argomento con la domanda: "Comune di Empoli compra municipio per 5,5 milioni, che ne pensi?". Per rispondere c'è tempo fino a giovedì 23 novembre, nella colonna destra della home page di gonews.it.