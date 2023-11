Domani fino a domenica 19 novembre si svolgeranno alla piscina Goffredo Nannini di Firenze i campionati italiani di nuoto master Uisp 2023. Una manifestazione che vede la partecipazione di 736 atleti per 34 società. Numeri rilevanti non solo per gli atleti coinvolti ma anche per il personale impegnato nella realizzazione come i 30 volontari giudici.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa