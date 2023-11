Uno spettacolo a Castelfiorentino per i figli di Klodiana Vefa

Lunedì 20 novembre al Teatro del Popolo una quarantina di attori daranno vita a “Essenza”, spettacolo a offerta libera promosso dal Lions Club Certaldo Boccaccio. Incasso interamente devoluto ai figli di Klodiana

“Ora possiamo dare una mano. Ora possiamo fare la differenza” E’ questo, in estrema sintesi, l’appello lanciato dal Presidente del Lions Club Certaldo Boccaccio, Francesco Ulivieri, nel presentare lo spettacolo teatrale “Essenza”, in programma lunedì 20 novembre al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (inizio ore 21.00, ingresso a offerta libera).

Uno spettacolo che aprirà una settimana intensa di eventi dedicati alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e il cui incasso sarà devoluto interamente ai figli di Klodiana Vefa, la giovane donna di Castelfiorentino uccisa dal marito (che si è poi suicidato).

Sul palco del Teatro, una quarantina di attori della Compagnia “Io e te..atro” della Polisportiva di Certaldo (testo e regia di Lucia Baldi) i quali porteranno in scena appunto l’”essenza” della donna, la sua sensibilità, la sua magia, il suo spirito innato di maternità e di protezione che la porta spesso a non prendersi cura di sé per accudire la famiglia. Uno spettacolo con scenografie volutamente minime, per dare più valore alla vera essenza della donna, tratteggiata ed esaltata nei movimenti, nella voce, negli sguardi, nei respiri.

Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino in collaborazione con la Fondazione Teatro del Popolo e dell’Ente Cambiano Spca.

Le iniziative per la ricorrenza del 25 novembre proseguiranno martedì 21 (ore 18, semrpe al teatro) con la campagna “Il Silenzio parla” promossa da Unicoop Firenze. Venerdì 24 (ore 15) appuntamento all’Enriques con l’iniziativa “Qualificare le prassi nelle reti antiviolenza – Uscire dalla violenza è possibile” promossa dalla SDS Empolese Valdarno Valdera e ASL Toscana Centro. Il 25, Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, vi saranno quattro iniziative: alle 9.00 (ritrovo allo stadio, viale Roosevelt) con una “Camminata per la libertà di non morire” promossa dal gruppo Geco, percorso di 4 km fino a Dogana e ritorno. Alle 10.00 al Ciaf “Scarpette rosse”, laboratorio per bambini a cura di Cetra. Alle 12.30 tutti di fronte al Teatro del Popolo dove sulle scale che conducono al Ridotto è previsto un flash mob dal titolo “Mi riguarda”. Nel pomeriggio (ore 16.00) nuova iniziativa al Ciaf dal titolo “Wonder Woman - Il silenzio che uccide” a cura della Corte dei Nerd. Domenica 26 (ore 10.30) al Ridotto “Tre graffi ed inchiostro. Parole ed immagini per un domani ancora da scrivere”. incontro promosso dalla Comunità di San Martino, e nel pomeriggio alla Stanza Rossa (via IV novembre, ore 17.30 con replica 18.30) due iniziative del Gat teatro: “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore” e “L’inadeguata”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa