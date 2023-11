Ciak si gira, Fucecchio diventa il set di un corto

In questi giorni una troupe composta da circa quindici giovani ragazzi è impegnata a Fucecchio nella realizzazione di un cortometraggio che sarà ambientato in parte a Fucecchio e in parte a Lucca. Le riprese, iniziate questa mattina, sono girate tra il Poggio Salamartano e l'ospedale San Pietro Igneo, e si concluderanno domenica.

Il cortometraggio, la cui produzione è affidata a Valeria Muti, con la regia di Stefano Faggiorini, direttore di fotografia Alessio Mucci, soggetto e sceneggiatura a cura di Tina Durovic e Nicolae Turculet, racconta la storia di Geneva, una ragazza ormai adulta, che va a trovare il padre Andrea, ricoverato e ormai in fin di vita. Stando al suo fianco inizia a ricordare i momenti felici trascorsi insieme e gli insegnamenti paterni fino ad arrivare al punto di rottura, quando lui decise di insegnarle qualcosa che nessuna ragazza dovrebbe vivere, portandole via tutta la sua spensieratezza.

“Ringraziamo il Comune di Fucecchio, il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore al turismo Daniele Cei, la Giunta comunale e il personale dell’ospedale – spiega Valeria Muti – per averci accolto e dato la possibilità di realizzare le riprese nel miglior modo possibile, mettendosi e mettendoci a disposizione tutto ciò di cui avevamo bisogno. Sicuramente ad anno nuovo, se riusciamo, organizzeremo anche delle proiezioni del cortometraggio sul territorio”.

“Mi fa particolarmente piacere che Fucecchio e il suo ospedale siano stati scelti come location per girare un cortometraggio – commenta l'assessore al turismo Daniele Cei -, perchè anche questo è un modo per dare visibilità alla nostra città dal punto di vista culturale e turistico. Posso già anticipare che a fine mese un'altra troupe sarà presente nella zona del Padule di Fucecchio, a Massarella, per girare un altro cortometraggio, a dimostrazione dell'attrattività del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa