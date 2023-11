Shock a Montopoli, addio a soli 29 anni a Claudia Cambi

A soli 29 anni è scomparsa Claudia Cambi, originaria di Montopoli. Una notizia scioccante soprattutto per l'età della giovane di San Romano. Un colpo allo stomaco per chi la ricorda con il sorriso durante i momenti di svago e l'impegno nelle attività associative a cui si dedicava. Ad esempio nell'associazione La Stazione di San Miniato o nella cooperativa La Pietra d'Angolo, dove ha prestato servizio con dedizione prima come tirocinante per il corso di studi in Comunicazione all'università di Pisa, poi come parte attiva del direttivo.

Domani alle 10 si terranno i funerali nel Santuario della Madonna di San Romano di Montopoli. Alla famiglia Cambi vanno le più sentite condoglianze da parte di gonews.it e di tutta la XMedia Group, in particolare di Elia Billero e Gianmarco Lotti, che con Claudia hanno condiviso momenti felici all'associazione La Stazione.