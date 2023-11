Cumuli di rifiuti abbandonati a Empoli, individuati e denunciati i responsabili

Denunciati tre imprenditori dai carabinieri forestali per abbandono, sul territorio di Empoli, di rifiuti prodotti dalle loro attività nel circondario dell'Empolese Valdelsa. Le indagini dei militari sono partite dopo numerose segnalazioni per ritrovamenti in via di Bucarello, dove già erano stati sequestrati rifiuti abbandonati. Sul posto erano presenti circa sei metri cubi di materiale riconducibile ad un'autofficina, tra cui alcuni rifiuti classificati come pericolosi. In un altro cumulo di rifiuti da circa dieci metri cubi sono invece stati trovati rifiuti tessili di ditte di confezionamento.

Dagli approfondimenti su alcuni elementi rinvenuti, i carabinieri sono risaliti ai responsabili. Si tratta dei titolari di un'officina di Capraia e Limite, denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di due ditte di confezionamento di Cerreto Guidi, denunciate per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.