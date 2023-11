Da Castelfiorentino in Nazionale, nuove convocazioni per l'Abc

Dopo il Torneo dell’Amicizia in Grecia di questa estate, prosegue la favola Azzurra di Federico Zecchi e, insieme a lui, dell’intera Abc Castelfiorentino. Il classe 2008 di coach Alessandro Gemmi è infatti tra i 16 convocati della Nazionale Under 16 di coach Alberto Buffo in vista del XVI° Torneo Internazionale di Iscar (Spagna), in programma dal 6 al 9 dicembre. Tra i convocati, come secondo dei quattordici giocatori a disposizione, anche Samuele Agbegninou.

Una convocazione che, inutile dirlo, riempie di orgoglio lo staff e l’intera società Abc, e che arriva a testimoniare l’ottimo lavoro portato avanti da Federico, Samuele, dallo staff gialloblu e dall’intero movimento giovanile castellano, i cui frutti negli ultimi anni stanno balzando agli occhi di tutti.

I 16 Azzurrini si raduneranno il 2 dicembre presso il Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello (No), dove svolgeranno tre giornate di allenamenti al termine delle quali saranno scelti i 12 che prenderanno parte al torneo in Spagna. Alla manifestazione l’Italia parteciperà peraltro come campione in carica, dopo il triondo sulla Spagna nell’ultima edizione. A contendersi la coppa, oltre agli Azzurrini e ai padroni di casa, saranno le rappresentative di Polonia, Portogallo, Grecia e la Castilla y Leon, selezione di casa.

