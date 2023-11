Disservizi alla rete Tim a Montelupo, danneggiata la rete alla cabina di Pulica

La Val di Pesa dell'area di Montelupo ha problemi importanti con la telefonia. Non è colpa dei residenti che hanno utenze telefoniche sotto la rete Tim. Ma proprio loro sono stati disgraziatamente tagliati fuori dalle comunicazioni con il mondo esterno per dei problemi di connettività. La scorsa settimana erano rimasti muti i telefoni sia fissi che cellulari. Da mercoledì mattina alle 11 invece nell'area dal palazzetto dello sport fino a Cerbaia, Turbone e Pulica non c'è segnale telefonico per gli utenti Tim e per gli operatori che si appoggiano a quella rete (CoopVoce, Fastweb Mobile, Tiscali, ecc).

Pare che tutto sia derivato da dei lavori legati alla fibra ottica, nel corso dei quali siano stati tranciati per errore i cavi della fibra Tim che porta il segnale al ripetitore di Pulica. Le segnalazioni da parte degli utenti sono giunte numerose a Tim, che garantisce di star lavorando per risolvere il disservizio.

Nel dibattito si inserisce anche l'assessore Lorenzo Nesi, delegato ai Lavori pubblici e all'Innovazione tecnologica: "Purtroppo abbiamo dei grossi problemi con i cantieri delle telecomunicazioni che vengono sul nostro territorio. Abbiamo sanzionato più volte per come vengono lasciati i cantieri, i marciapiedi rimangono col fondo dissestato, parliamo di alcune imprese in sub-appalto che lavorano male. Ci stiamo dietro ma il codice delle Telecomunicazioni impedisce ai Comuni di occuparsi direttamente del tema. Per combattere il digital divide i lavori per la fibra degli operatori TLC si appoggiano spesso a infrastrutture esistenti come fognature, gas, ecc, ma alle volte nemmeno il Comune riceve comunicazioni in merito ai lavori".

Non è sempre così ma quando accade è una situazione che lega molti comuni: "Questi interventi arrivano di finanziamenti diversi che portano a interventi sul territorio su cui è difficile avere anche un minimo di controllo su quello che fanno, dove e quando. In alcune occasioni abbiamo avuto modo di stipulare degli accordi per i lavori in essere, ma quando non accade e si verificano dei disservizi, è difficile intervenire".