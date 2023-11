Una donna di 66 anni è stata trovata morta in un'abitazione a San Casciano in Val di Pesa. Il cadavere è stato rinvenuto questo pomeriggio e la 66enne sarebbe deceduta per una lesione riportata dopo una caduta accidentale. Benché la caduta sembrerebbe causata da un malore, la procura di Firenze ha disposto l’autopsia per approfondire gli accertamenti.