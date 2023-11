Due bancomat nuovi di Poste Italiane per Montelupo e Montaione

Postamat a Montelupo

Poste Italiane ha installato negli scorsi giorni due bancomat nell'Empolese Valdelsa: il primo all'ufficio postale di via Raffaello Caverni, 1 a Montelupo Fiorentino, il secondo a Montaione.

Per quanto riguarda Montelupo, il nuovo ATM Postamat va a sostituire quello scassinato quasi un anno fa. E' dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

L’ATM Postamat è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Per Montaione invece Poste Italiane ribadisce l'attenzione per i piccoli comuni: gli stessi servizi dell'Atm di Montelupo sono attivi anche in piazza Camillo Benso Conte di Cavour. Si ricorda che l’ufficio postale di piazza Camillo Cavour, 18 è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato alle 12.45.