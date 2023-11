Etrusca San Miniato nella trasferta piemontese cerca conferme

Domani, in terra piemontese si giocherà la nona giornata del girone di andata del campionato di Serie B Interregionale. Sarà la prima delle due gare esterne consecutive prima di tornare a casa per l’ultima partita del girone di andata.

A Serravalle Scrivia i biancorossi andranno a far visita ad una squadra giovane e ben attrezzata. I piemontesi arrivano da due belle vittorie consecutive di cui una al fotofinish ai danni di Arezzo.

Per l’Etrusca sarà sicuramente un’altra occasione di confronto, crescita e conferma.

Lorenzo Bellachioma, confermatissimo e bandiera della squadra della Rocca, ha commentato così la vigilia del match: “Quella di sabato sarà una trasferta in un campo difficile, Serravalle è una squadra che sta attraversando un buon momento ed è reduce da due vittorie consecutive. Sarà una partita intensa sia a livello fisico che mentale, perché vincere ci permetterebbe di avere lo scontro diretto a favore e comunque mantenere ancora la parte alta della classifica. Sappiamo che hanno buoni giocatori alcuni dei quali con molta esperienza, come Gay e Pavone, ma noi andremo lì convinti di ciò che sappiamo fare. Rispettiamo tutte le squadre allo stesso modo ma non ci spaventa nessuno.”

Fonte: Etrusca Basket San Miniato