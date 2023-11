False richieste di asilo, denunciati più di 80 stranieri a Prato

A seguito delle indagini condotte dall'Ufficio immigrazione della questura di Prato, 82 stranieri – perlopiù egiziani e maghrebini – sono stati denunciati dalla polizia di Stato per contraffazione di documenti per ottenere il permesso di soggiorno e per uso di atto falso nella presentazione di domande per la 'protezione internazionale'.

Gli agenti hanno scoperto il flusso anomalo di richieste soprattutto perché le domande erano molto simili e le dichiarazioni di ospitalità presentavano una stessa calligrafia e a una stessa firma. Inoltre, i sigilli delle pubbliche amministrazioni messi in calce alle domande risultavano alterati e gli ospitanti disponibili a dare la 'protezione internazionale' sono risultati stranieri residenti fuori dalla provincia di Prato.

Dalle indagini, infine, sarebbe emerso che alcuni richiedenti asilo hanno ricevuto denunce per favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina.